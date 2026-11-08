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高雄網紅Lena直腸癌病逝 勇敢記錄抗癌過程 得年29歲

記者陳穎／即時報導
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高雄網紅模特兒Lena驚傳離世，得年29歲。圖／摘自lenaaaaa.zip I...
高雄網紅模特兒Lena驚傳離世，得年29歲。圖／摘自lenaaaaa.zip IG

AI摘要

文章摘要整理：

高雄模特兒Lena罹患大腸直腸癌後勇敢記錄抗癌歷程，仍堅持工作與分享生活，最終於11月2日病逝，家屬盼低調送別。

高雄模特兒Lena（蕾娜）驚傳離世，得年29歲。擁有4.1萬名粉絲的她，生前罹患大腸直腸癌，即使病情逐漸惡化，仍持續分享抗癌歷程，也沒有放棄熱愛的外拍工作。男友6日深夜透過Threads證實，Lena已於11月2日上午11點44分在睡夢中離開，並表示家屬不打算舉辦公開告別儀式，希望外界在心中或網路上送上祝福，也請大家不要打擾家人。

Lena男友在貼文中寫道：「大家好，我是蓁逸的男朋友晨佑，小逸（Lena）已經在11/2（禮拜一）上午11點44分離開了，很抱歉這麼晚才通知大家。」他透露，Lena是在深睡中離世，「不會再感到任何病痛了」，後事將一切從簡，感謝大家一路以來的關心，也希望粉絲照顧好自己。

Lena是活躍於南部外拍圈的自由模特兒，外型陽光、個性開朗，在社群平台累積4.1萬名粉絲。罹癌後，她將抗癌經歷整理成「和癌細胞打架的故事」，即使身體飽受病痛折磨，仍努力維持工作，透過鏡頭記錄生活，展現對生命的熱愛。

然而，今年3月她被醫師告知癌症已進入末期，後續病情持續惡化，還出現腸阻塞，7、8月間接受大型手術，腹部留下超過30公分的傷口，並裝設人工造口。術後她需要依靠營養液維持身體所需，曾自嘲自己「好像一個隨時要充電的娃娃」，以幽默方式面對艱難的治療過程。

生命最後幾個月，Lena的身體狀況明顯轉差，分享近況時已戴上氧氣罩。她曾透露，嗎啡讓自己清醒的時間越來越少，腹膜炎也讓腹部承受極大痛苦，坦言過去總是假裝豁達，但當病痛真正逼近時，仍難免感到難過，甚至感嘆「文字已無法承受痛苦的重量」。

10月27日，Lena留下最後一篇貼文，向粉絲道歉，表示自己的時間似乎真的不多了。當時不少粉絲湧入留言關心，盼望她能平安度過難關，如今卻傳來離世消息。男友公布噩耗後，粉絲紛紛留言悼念，感謝她曾勇敢分享抗癌歷程，也不捨這名29歲女孩的人生就此畫下句點。

精華 FAQ

  • Lena罹患的是大腸直腸癌，病程後期又出現多項併發症，最終於11月2日上午11點44分在睡夢中離世，享年29歲。

  • 即使病情持續惡化，Lena仍整理並分享自己的抗癌故事，也沒有放棄熱愛的外拍工作，並以幽默與勇敢態度記錄生活，陪伴粉絲見證治療過程。

  • 男友已透過Threads證實噩耗，並表示後事一切從簡，家屬不打算舉辦公開告別儀式，希望外界以心中或網路祝福送別，也請大家不要打擾家人。

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