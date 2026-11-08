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Joeman「是不是有碰到奶奶？」惹性騷爭議 美療師現身了

記者陳穎／即時報導
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Joeman在阿滴的貼文留下性騷擾的留言。圖／摘自Joeman、raydueng...
Joeman在阿滴的貼文留下性騷擾的留言。圖／摘自Joeman、rayduenglish IG

AI摘要

文章摘要整理：

Joeman在阿滴的美療宣傳貼文下留言惹議，被批評不尊重女性工作者；事件延燒後，美療師Gisele出面澄清近況，並強調自己與店面皆一切正常。

百萬YouTuber Joeman日前才因感情風波停工休息，近日回歸後又惹出爭議。他在YouTuber阿滴分享的美療宣傳貼文下方，留下「是不是有碰到奶奶？」等留言，被網友質疑言語不妥、對美療師不尊重，甚至涉及性騷擾" rel="154586">性騷擾。事件延燒後，美療師本人親自現身留言澄清近況，強調身心狀態一切安好，店面也正常營業，呼籲外界不用擔心。

這起事件還意外出現假帳號插曲。網路上有帳號冒用當事人身分發文，聲稱Joeman的舉動已對自己及專業形象造成困擾，決定暫時休假調整身心，吸引不少網友追蹤。隨後真正的美療師Gisele現身留言，特別澄清自己並非該貼文的發布者，避免外界誤認。

Gisele表示：「你好，我是你貼文圖片中的美療師Gisele。因為貼文中沒有清楚說明你並非事件當事人，擔心可能造成其他讀者的誤解，所以想在這裡補充說明一下。」她也透露，阿滴得知事件後第一時間就主動聯繫她，告知相關狀況並關心感受，目前心理狀態一切正常，請大家不用擔心。此外，她強調Suchness Spa目前正常營業，歡迎民眾預約。

回顧事件，阿滴6日透過IG限時動態分享按摩臉部的宣傳貼文，照片中他閉著眼睛，配合美療師近距離進行臉部按摩。Joeman隨後在貼文下方留下「是不是有碰到奶奶？」的留言，由於內容涉及美療師的身體接觸，迅速引發網友批評，認為玩笑並不恰當，也忽略了女性工作者的感受。

就連Joeman前女友蕭伊也忍不住發聲，批評：「不管私訊、公開都一樣低俗，只差有沒有被發現而已，認真上班還要被噁，真是辛苦了偉大的女性們。」

精華 FAQ

  • 他在阿滴的美療宣傳貼文下留言「是不是有碰到奶奶？」，因內容涉及身體接觸與玩笑尺度，被網友認為不妥，甚至質疑帶有性騷擾意味。

  • Gisele親自留言說明自己是貼文中的美療師，澄清並非冒名帳號發布者，也補充目前心理狀態正常、店面持續營業，請外界不用擔心。

  • 網路上曾出現假帳號冒充Gisele發文，宣稱Joeman的言論造成困擾並要暫時休假，後來本人出面澄清，避免外界誤認並釐清事實。

性騷擾 性騷

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