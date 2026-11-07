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莫文蔚當演唱會嘉賓 告五人突做1決定「網路上恐被罵爆」

記者梅衍儂／即時報導
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莫文蔚（左二）為了擔任告五人演唱會嘉賓，特別從香港飛來。圖／讀者提供
莫文蔚（左二）為了擔任告五人演唱會嘉賓，特別從香港飛來。圖／讀者提供

AI摘要

文章摘要整理：

告五人重返台北小巨蛋，邀請偶像莫文蔚擔任嘉賓並合唱經典歌曲，成員因近距離互動超緊張，雲安更臨時決定不唱，笑談怕引發網路負評。

天團告五人相隔3年重返台北小巨蛋，今（7）第二日請到女神莫文蔚飄洋過海擔任演唱會嘉賓，雙方互為粉絲，告五人特別準備了家鄉宜蘭的牛舌餅、蔥餅伴手禮招待女神。犬青坦言前一晚失眠：「不知是緊張還是興奮！」雲安與哲謙更是害羞到不行，雲安自曝：「眼睛完全無法盯著莫文蔚超過3秒！」

告五人今年在金曲獎頒獎典禮上與莫文蔚相遇，當時3人化身小粉絲，莫文蔚跟他們打招呼他們還不敢相信，趕緊把握機會合影留念。莫文蔚今先是和告五人合唱「唯一」，隨後又帶來自己的神曲「忽然之間」，犬青坦言：「跟偶像合體真的讓人超緊張，是整場演出最緊張的橋段！」

她的興奮和激動溢於言表，看得出數度都想落淚，台下歌迷也非常驚喜，雲安狂喜喊：「這是告五人的追星成功！」莫文蔚說：「謝謝你們請我來，我是特別為你們從香港飛過來。」

犬青跟歌迷說：「我們上一次見面是金曲獎，就是那個我們什麼都沒得的金曲獎，但是那天最大的收穫，就是跟莫文蔚合照。」

莫文蔚也開心和告五人聊天，指著台下說：「你們還有搖滾區喔？好好玩喔！」雲安說：「下次你開演唱會，我們也會在那裡。」莫文蔚回：「要不下次我開演唱會，你們來當嘉賓好了。」莫文蔚誇獎犬青今天穿裙子露出大長腿超漂亮，犬青被偶像稱讚，又羞又喜，連忙說：「對、對。」

難得有機會與偶像近距離交流，告五人也緊緊把握任何一絲互動的可能，私下向莫文蔚表達希望未來能替她量身打造歌曲的心願，更特別送上自己的專輯「我們就像那些要命的傻瓜」。

雲安透露原本是打算和犬青、莫文蔚一起3人合唱，沒想到彩排時在耳機聽到莫文蔚神級歌聲，當下超震撼，立刻決定不唱了：「留給兩位女生唱就好！」而為了挑選最適合與莫文蔚合唱的歌曲，告五人事前聽遍她所有專輯，反覆尋找最能代表彼此音樂連結的作品，最後選定「忽然之間」，認為這首歌有著溫暖、動人的情感，很適合共同詮釋。

莫文蔚下台後，雲安笑著對台下說：「我從頭笑到尾，我耳機開她的聲音超大聲，我沒有要唱歌，你懂那感覺？因為她對我們來說有太多太多的經典。」更請今天的歌迷不要跟昨天、明天要看演唱會的人說，「她特別有時間就剛好是這場，希望是好的驚喜，我們在網路上會不會被罵，就看各位了，反正告五人罵被也不是一天兩天了」。

犬青（左）見到偶像莫文蔚快要哭出來。圖／讀者提供
犬青（左）見到偶像莫文蔚快要哭出來。圖／讀者提供

莫文蔚一開口，全場尖叫聲不斷。圖／讀者提供
莫文蔚一開口，全場尖叫聲不斷。圖／讀者提供

莫文蔚（左二）一現身不僅台下尖叫，告五人也非常激動。圖／讀者提供
莫文蔚（左二）一現身不僅台下尖叫，告五人也非常激動。圖／讀者提供

犬青（左）不敢相信莫文蔚真的來當告五人的演唱會嘉賓。圖／讀者提供
犬青（左）不敢相信莫文蔚真的來當告五人的演唱會嘉賓。圖／讀者提供

莫文蔚（右二）大讚犬青的腿很美。圖／讀者提供
莫文蔚（右二）大讚犬青的腿很美。圖／讀者提供

犬青（左）見到偶像莫文蔚非常激動擁抱。圖／讀者提供
犬青（左）見到偶像莫文蔚非常激動擁抱。圖／讀者提供

莫文蔚和告五人合唱「忽然之間」。圖／讀者提供
莫文蔚和告五人合唱「忽然之間」。圖／讀者提供

精華 FAQ

  • 告五人相隔3年重返台北小巨蛋演出，特別邀請莫文蔚從香港飛來擔任嘉賓。她與告五人互為粉絲，現場合唱也讓團員直呼是追星成功的時刻。

  • 莫文蔚先與告五人合唱「唯一」，之後再帶來自己的代表作「忽然之間」。團員事前聽遍她的專輯，最後挑選這首歌，認為最能表現彼此音樂連結。

  • 雲安在彩排時聽到莫文蔚神級歌聲後深受震撼，認為自己唱不下去，於是決定把舞台留給兩位女生。事後他還打趣說，這次驚喜安排可能會被網友罵。

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