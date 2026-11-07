謝展榮不靠爸 親曝私下打工 修剪路樹、搭舞台什麼都做

謝展榮現在必須自己支付房租，這也讓他體會到各行各業的辛苦。(圖／金馬執委會提供)

拿下釜山影展最佳導演獎的電影「有用的人」今（7）日於金馬影展舉行星光首映及見面會，導演李芸嬋率領主要演員楊一展、張詩盈、謝展榮、陳品嫙、朱勻甄與資深演員梁修身出席與觀眾互動。

做為星二代的謝展榮在片中表現亮眼，談起父親謝祖武，他透露小時候爸爸常在大陸工作，直到國中快高中時才返台，父子倆一開始確實經歷過磨合期，但現在相處起來更像是兩個成人的對話與溝通。

而目前謝祖武要求謝展榮必須自己支付房租，這也讓他體會到各行各業的辛苦，為了生計與精進演技，他未拍戲期間做過非常多不同工作，包括朱宗慶打擊樂團的舞台搭設、修剪路樹以及演唱會彩排作業等，「大家會因為我的身分覺得可能只做1、2天，但看到我做了1個月就知道我真的缺錢」。

導演李雲禪透露，謝展榮在試鏡前曾借輪椅在台北市走上2、3天為角色做功課，他表示即使最後沒有試上角色，但認真的態度是必須的，「我每一個角色都是做120分，只有這樣才對得起自己」。楊一展則對謝展榮的超齡演技讚譽有加，直呼完全不用教，讓他感到十分驚艷。