我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍成立「鐵門」特遣隊 封堵伊朗陸路與裏海

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

謝展榮不靠爸 親曝私下打工 修剪路樹、搭舞台什麼都做

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝展榮現在必須自己支付房租，這也讓他體會到各行各業的辛苦。(圖／金馬執委會提供)
謝展榮現在必須自己支付房租，這也讓他體會到各行各業的辛苦。(圖／金馬執委會提供)

拿下釜山影展最佳導演獎的電影「有用的人」今（7）日於金馬影展舉行星光首映及見面會，導演李芸嬋率領主要演員楊一展、張詩盈、謝展榮、陳品嫙、朱勻甄與資深演員梁修身出席與觀眾互動。

做為星二代的謝展榮在片中表現亮眼，談起父親謝祖武，他透露小時候爸爸常在大陸工作，直到國中快高中時才返台，父子倆一開始確實經歷過磨合期，但現在相處起來更像是兩個成人的對話與溝通。

而目前謝祖武要求謝展榮必須自己支付房租，這也讓他體會到各行各業的辛苦，為了生計與精進演技，他未拍戲期間做過非常多不同工作，包括朱宗慶打擊樂團的舞台搭設、修剪路樹以及演唱會彩排作業等，「大家會因為我的身分覺得可能只做1、2天，但看到我做了1個月就知道我真的缺錢」。

導演李雲禪透露，謝展榮在試鏡前曾借輪椅在台北市走上2、3天為角色做功課，他表示即使最後沒有試上角色，但認真的態度是必須的，「我每一個角色都是做120分，只有這樣才對得起自己」。楊一展則對謝展榮的超齡演技讚譽有加，直呼完全不用教，讓他感到十分驚艷。

上一則

女兒愛韓團 霍建華：不要看這個啦 看我就好了

下一則

莫文蔚當演唱會嘉賓 告五人突做1決定「網路上恐被罵爆」

延伸閱讀

梁赫群路上被粉絲認出狂喊「孔劉」梁修身變孔劉的爸

梁赫群路上被粉絲認出狂喊「孔劉」梁修身變孔劉的爸
女兒愛韓團 霍建華：不要看這個啦 看我就好了

女兒愛韓團 霍建華：不要看這個啦 看我就好了
陳冲再演台片傳片酬「1天100萬台幣」 導演親回應

陳冲再演台片傳片酬「1天100萬台幣」 導演親回應
梁修身迎來外孫女 爺孫同姓笑稱賺到

梁修身迎來外孫女 爺孫同姓笑稱賺到

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >