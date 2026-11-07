女兒愛韓團 霍建華：不要看這個啦 看我就好了

霍建華在劇中飾演醫生。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 霍建華出席《急診室的奇蹟》金馬首映，分享醫療戲拍攝難度、與楊謹華再合作的感受，也幽默談到女兒迷韓團與自己被吐槽的父女互動。

由霍建華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐合演的劇集「急診室的奇蹟」今於金馬影展世界首映第1、2集，導演李志薔、黃靖祖率4演員出席受訪。

霍建華在劇中飾演醫術精湛、行事果決的急診醫學部副主任「周承俊」，他透露劇中需要開心臟、替心臟按摩，不僅要配合術語和台詞，還要演得很像。霍建華自認不是手巧的人，被問起演完後是否有手巧到能夠自己縫扣子，他大笑直說：「這是不可能的事！」

他坦言，當時在拍攝期間，會有醫療顧問：「我們每天相處，會一直問對方問題。」但他提到最困難的事，是面臨到會被所有醫生檢視劇本，所以很多英文發音和手術流程都不能出錯。他也提到拍攝該劇之後有了更多對醫護人員的同理心：「這工作讓他們的生活很不好，尤其是急診室的生活品質更不好。」

霍建華在過去台劇通常是特別演出，這次扛主演，他坦言當時覺得角色滿好、滿有個人魅力，對醫療的承擔和對後輩的照顧覺得滿好的角色：「加上我跟謹華很久沒有合作，這次合作很興奮，這麼多年，想看看大家在個人、演戲、生活各方面有沒有什麼改變，還想認識年輕的演員，接收新的東西讓我心態能更年輕。」

他坦言，與楊謹華多年後再次合作，2人都變成熟：「我們表演不一樣，她很認真很執著，和我年輕的時候很像，我以前會迷失在收視率，後來這幾年就放得很鬆，因為要能夠娛樂大眾要先娛樂自己，狀態也不一樣了，謹華是非常認真的人，但每個人的方法都不一樣。」

至於目前接演作品的契機，他坦言，現在都是看感覺、看緣分，看跟大家合得來不來：「第一個是劇本過關，然後我會約導演和主創見面，我覺得演員對了就會做，憑感覺啦！沒有什麼標準。」

近期霍建華接受訪問時，被指出狀態放鬆不少，他現場解釋：「我以前也不是嚴肅，只是刻意很少做訪問，我不上節目、宣傳，連雜誌也不拍，是想要跟觀眾保持距離，但我覺得現在年輕人比較想了解真實的你，不像以前那樣需要有距離感，好像自己這個年紀也無所謂了，我覺得希望大家開心，影視就是要娛樂觀眾。」

近期吹一起股「上古懷舊風」，但有網友認為霍建華從以前帥到現在，他笑說「是誰這麼有品味」，他透露9歲愛女現在知道他是演員，但會對他的帥吐槽。

霍建華指出，其實有看過女兒迷韓星，讓他直說：「啊！不要看這個啦！看我就好了呀！」至於若女兒邀約一起跳韓團舞是否可以，霍建華猛搖頭：「這個我不行！」

霍建華之前有被粉絲認出後幫全店埋單，詹子萱笑說：「當時候吃飯都是華哥埋單，或是謹華姐也會。」甚至某次林心如赴台中探班，還請餐車到現場替劇組應援，讓蔡凡熙直說：「那陣子都有點變胖了。」

霍建華帥氣依舊。記者沈昱嘉／攝影

彭千祐（左起）、詹子萱、霍建華、蔡凡熙一同出席金馬記者會。記者沈昱嘉／攝影