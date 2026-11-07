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梁赫群路上被粉絲認出狂喊「孔劉」梁修身變孔劉的爸

記者廖福生／即時報導
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梁修身此次在片中父子同台，與兒子梁正群有精彩對戲。(圖／金馬執委會提供)
梁修身此次在片中父子同台，與兒子梁正群有精彩對戲。(圖／金馬執委會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

梁修身出席電影《有用的人》金馬影展首映時，談到與梁正群因拍父子戲重新修補關係，也分享梁赫群被誤認成孔劉、自己被叫成孔劉爸爸的趣事。

拿下釜山影展最佳導演獎的電影「有用的人」今（7）日於金馬影展舉行星光首映及見面會，導演李芸嬋率領主要演員楊一展、張詩盈、謝展榮、陳品嫙、朱勻甄與資深演員梁修身出席與觀眾互動。

此次在片中父子同台的梁修身與梁正群擦出許多火花。梁修身感性透露，自己過去是嚴厲的父親，和兒子有一些心裡的話沒講過，直到梁正群出了書後，父子關係才改善：「這次導演要我們來演父子，不管是面對面或是四目相接，都沒有像以前的陌生感。」

梁修身透露，當時看了梁正群新書的原稿後，也讓他有機會沉澱檢討自己，「我認真面對自己對兒子的教育是不是有調整的必要，但那次在氣氛上我們做了溝通，在互動上有很大的改善和改變。」

他笑說，父子兩在電影「有用的人」中意見相左，但畫面中同框顯得格外調和，「我們很久沒有合照了，這次在電影裡合影，我看畫面時覺得非常調和」。

另外，談到與另一個兒子梁赫群互動，梁修身笑說梁赫群平時回應總是簡短的「好」或「不好」，完全猜不透對方心思，甚至還分享某次在路上遇到粉絲認出梁赫群大喊：「那是孔劉。」還對身邊的他說：「那是孔劉的爸爸！」當場被稱為「孔先生」，讓他至今仍哭笑不得。

精華 FAQ

  • 因為拿下釜山影展最佳導演獎的電影《有用的人》在金馬影展舉行星光首映與見面會，梁修身作為片中演員之一，與導演及其他主要演員一同出席和觀眾互動。

  • 梁修身坦言自己過去是嚴厲父親，和梁正群有些心裡話沒有說開；直到梁正群出書後，他看了原稿並重新反省教育方式，父子兩人才透過溝通讓互動變得更好。

  • 梁修身說梁赫群曾被粉絲誤認成孔劉，還有人對他喊「那是孔劉的爸爸」，讓他當場被叫成「孔先生」，這段經歷讓他至今想起仍覺得哭笑不得。

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