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艾辰、劉俊南全來了…肖戰演唱會秒變「小城良方」慶功宴 全場大合唱

娛樂新聞組／即時報導
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肖戰個人巡演上海站，如同「小城良方」慶功宴。(取材自微博)
肖戰個人巡演上海站，如同「小城良方」慶功宴。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰上海演唱會驚喜變成《小城良方》慶功宴，導演、編劇與多位主演到場助陣，花籃標語也充滿劇中梗，當肖戰唱起片尾曲〈輕輕〉時更引發全場大合唱與感動落淚。

大陸男神肖戰「出口‧我們」個人巡迴演唱會上海站於6日登場，現場盛況空前。令人驚喜的是，熱搜關鍵字「肖戰小城良方慶功宴」瞬間霸占社交平台榜首。原來，隨著由肖戰主演的熱播劇「小城良方」完美收官且捷報頻傳，劇組主創團隊竟將「慶功宴」直接搬進了演唱會現場，成為一場溫馨又熱烈的線下大團建。

當晚，「小城良方」的導演張曉波、編劇聶成帥、出品方檸萌影視總裁蘇曉，以及「艾辰」姜妍、「劉俊南」王彥霖「車明明」菅韌姿、「龍冬冬」倪大紅、「劉錚光」史彭元等多位主創連袂現身演唱會的黑鑽包廂。黃金陣容到場應援肖戰的畫面被觀眾拍下後，迅速在網上掀起熱議，網友紛紛笑稱，「這根本是就地開席的劇組慶功宴」、「大家都來看亮亮醫師開唱了」。

除了私下到場力挺，劇方與演員們在花籃應援上也花足了心思，現場擺滿了充滿巧思的訂製花籃，標語更巧妙融合了劇中角色梗，包括「亮醫生閃耀上海灘」、「前途一片錚亮」、「小西門大性感」等。

其中，在劇裡飾演車明明的演員菅韌姿更是落款「二人轉資深表演者大石榴」，呼應劇中副業彩蛋，爆笑又吸睛的細節展現出劇組的好感情。

演唱會最高潮莫過於肖戰唱「小城良方」片尾主題曲「輕輕」之際。當音樂前奏響起，現場瞬間化為一片溫暖螢光海，全場歌迷更自發性開啟大合唱模式，澎湃聲浪迴盪整個場館。面對全場如此熟練地唱起這首新歌，肖戰第一時間驚喜且難以置信地摘下耳返親耳聆聽。

面對觀眾的支持，肖戰在台上忍不住紅了眼眶，一度感動哽咽，將現場氣氛推向最高點。

肖戰並在現場熱情招呼包廂裡的主創好友，並稱，自己至今仍沉浸在角色「劉錚亮」帶來的劇集「戒斷反應」中。看到台下並肩作戰過的夥伴與滿場歌迷，他感性表示，「如果以後有失意或沮喪的時候，歡迎隨時來『小西門』坐坐。」台上台下的真摯互動，為這場「特別的慶功宴」畫下了暖心句點。

王彥霖(左一)上傳「小城良方」劇組在演唱會上的合影。(取材自微博)
王彥霖(左一)上傳「小城良方」劇組在演唱會上的合影。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為《小城良方》劇組主創與多位演員直接現身包廂力挺，還以花籃應援和角色梗營造出濃厚劇組氣氛，讓現場像把慶功宴搬進演唱會。

  • 包括導演張曉波、編劇聶成帥、蘇曉，以及姜妍、王彥霖、菅韌姿、倪大紅、史彭元等人，眾人連袂出現在黑鑽包廂，為肖戰站台。

  • 最高潮是肖戰演唱《小城良方》片尾曲〈輕輕〉時，全場歌迷自發大合唱，他驚喜摘下耳返聆聽，之後更紅了眼眶、感動哽咽。

肖戰

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