玉女歌手舟車勞頓還美成這樣…身體微恙狀況曝光

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記者廖福生／即時報導
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孟庭葦。記者王聰賢／攝影
孟庭葦。記者王聰賢／攝影

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文章摘要整理：

孟庭葦為慈善演唱會從不丹趕回台灣，因長途轉機與時差略感不適，但健康無虞；她也表示巡演剛結束，接下來將以休息為主。

2026眾藝益百情懷10周年慈善圓夢演唱會今登場，包括久違的孟庭葦、大百合、范怡文、高義泰等人都一同出席表演。孟庭葦日前赴不丹參與宗教活動，為了演唱會特地趕回來。

她坦言今有點小感冒，加上時差特別疲勞：「主要是轉機行程奔波，去不丹要在泰國轉機，我們晚上才到，然後要在機場等候至早上6點多。」孟庭葦表示身體狀況一切都好，定期健檢也都正常，今只是單純睡眠不足與長途奔波的疲累。

至於何時來台灣開演唱會，孟庭葦坦言剛完成巡迴演唱會，在北京完成最終場收官演出，她表示非常需要好好休息，目前規畫先以休息為主，至於如何保養凍齡神顏，她透露保養祕方就是吃素。

大百合今讚嘆能看到孟庭葦非常難得，更現場直說，要保持年輕就是要時時維持開心：「我們就是心存善念，世界上沒有過不去的事情。」

63歲的范怡文笑說見到很多許久不見的老朋友非常開心，她透露出道至今41年，保持年輕的祕訣，就是天天上健身房。她透露之後會出國，到處跑來跑去表演：「我最喜歡的事情，就是打扮得漂漂亮亮，然後上台唱歌。」

高義泰今現場笑說他最年長：「很開心和一群小妹妹一起唱歌。」而現年72歲的他，完全看不出來已年過七旬，他笑說自己的保養祕方就是唱歌：「唱歌是最好的保養，我時不時每天都會哼個兩句。」

高義泰。記者王聰賢／攝影
高義泰。記者王聰賢／攝影

范怡文。記者王聰賢／攝影
范怡文。記者王聰賢／攝影

大百合。記者王聰賢／攝影
大百合。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她是從不丹趕回台灣參加慈善演唱會，途中需在泰國轉機並長時間等候，因而出現小感冒、時差與睡眠不足，但她強調定期健檢正常，整體健康無大礙。

  • 她表示剛完成巡迴演唱會，並在北京完成最終場收官演出，接下來需要好好休息，目前規畫先以休養為主，暫時沒有公布來台開唱的時間表。

  • 大百合認為保持開心、心存善念最重要；范怡文透露自己出道41年仍維持年輕，秘訣是天天上健身房；高義泰則笑稱唱歌就是最好的保養方式。

不丹 泰國

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