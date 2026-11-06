五熊日本潑油獲釋後首露面…消失2個月悄轉戰中國復出
黃少谷宣布前往中國開唱，並找來因日本奈良潑油案受關注的五熊擔任嘉賓，兩人將於武漢、長沙場次再度同台。
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黃少谷宣布前往中國開唱，並找來因日本奈良潑油案受關注的五熊擔任嘉賓，兩人將於武漢、長沙場次再度同台。
昔日強辯樂團主唱黃少谷近年轉戰房仲業，不過仍在音樂路上努力，相隔3年推出新單曲，更宣布將前進中國舉辦巡演。令人意外的是，他還邀來近期捲入日本奈良潑油案的「五熊」蔡宜臻擔任演唱會嘉賓，昔日螢幕CP即將再度合體。
五熊今年4月赴日本奈良藥師寺參觀時，因向國寶「佛足石」潑灑含甘油成分的液體，8月再度入境日本時遭警方逮捕，引發台日輿論譁然。她遭處日幣50萬罰金，繳清後於9月獲釋，並發表中日文聲明，坦承自身行為不當，向日本藥師寺及台灣社會道歉，承諾不會再犯，至今尚未公開露面。
黃少谷今（6）日透過社群平台宣布在中國開唱，確定邀請五熊助陣，透露兩人17年前因演出「終極三國」結緣，如今再度合作。他寫下：「17年前，我們在同一部戲裡相遇。17年後，她答應了我的邀請。」還以劇中角色喊話：「周瑜，等到他的小喬了。」五熊還拍片跳了一段劇中舞蹈，身形看來圓潤許多。
黃少谷公布下個月武漢、長沙的演出場次，五熊都將擔任嘉賓，不忘喊話當年一起追「終極三國」的粉絲到場，見證兩人再度同台的時刻。消息曝光後，網友反應相當熱烈，紛紛留言：「叫她不要帶油出門，不然等等罰款又來」、「她會給你潑油祝福嗎」、「應該不會潑油吧」。
他宣布將前進中國舉辦巡演，並在武漢、長沙場次邀請五熊蔡宜臻擔任嘉賓，兩人也將以昔日螢幕CP的形式再度合體演出。 她因今年4月在日本奈良藥師寺向國寶佛足石潑灑液體引發爭議，8月再入境日本時遭逮捕，9月繳清50萬日幣罰金後獲釋，至今仍未公開露面。 兩人是因17年前合作《終極三國》而結緣，黃少谷還以劇中角色喊話。消息曝光後網友反應熱烈，留言多以她的潑油事件開玩笑，討論度相當高。
精華 FAQ
他宣布將前進中國舉辦巡演，並在武漢、長沙場次邀請五熊蔡宜臻擔任嘉賓，兩人也將以昔日螢幕CP的形式再度合體演出。
她因今年4月在日本奈良藥師寺向國寶佛足石潑灑液體引發爭議，8月再入境日本時遭逮捕，9月繳清50萬日幣罰金後獲釋，至今仍未公開露面。
兩人是因17年前合作《終極三國》而結緣，黃少谷還以劇中角色喊話。消息曝光後網友反應熱烈，留言多以她的潑油事件開玩笑，討論度相當高。
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