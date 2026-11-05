「戚薇老搭檔」驚爆翻車… 袁成杰涉欠巨債成「老賴」 淪劣跡藝人

袁成杰除了歌手身分，還演過不少影視劇。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 袁成杰因名下公司涉巨額對賭失敗與糾紛，未履行還款義務被列入失信被執行人，累計涉案達1210萬元，昔日偶像形象與演藝前景均受衝擊。

當年憑藉神曲「外灘十八號」紅遍大街小巷、堪稱80後、90後共同回憶的43歲男星袁成杰，近日驚爆重大信用醜聞。根據最新司法檔案曝光，袁成杰因名下公司涉及巨額商業對賭失敗與合約糾紛，且在法院判決後未履行還款義務，已被官方正式列入「失信被執行人」黑名單，也就是俗稱的「老賴」，其與另兩名被告共同涉案金額高達1210萬元人民幣，消息隨即登上熱搜，大批網友痛心直呼「童年濾鏡真的碎了一地」。

回顧袁成杰的演藝生涯，可以說是一部極具代表性的跨界轉型史。2004年，他畢業於頂尖名校同濟大學計算機系，卻因熱愛音樂參加選秀「我型我秀」，一路斬獲全國八強正式出道。2007年，他與女神戚薇組成「男才女貌」組合，靠著一首「外灘十八號」奠定歌壇地位。

除了歌手身分，袁成杰在唱片市場式微後，他轉型演員，參演過不下20部影視作品。在「司藤」中，他一改過往溫和形象，將背叛女主角景甜、薄情寡義的民國渣男「邵琰寬」演得入木三分，當時還一度被觀眾罵上熱搜。

他還參演過「你是我的榮耀」、「怪你過分美麗」等，演技深受業內好評。不久前，他更剛登上綜藝「披荊斬棘第四季」，雖然在第三場公演遺憾淘汰，但其努力的舞台態度，掀起了一波回憶殺。

怎料，戲裡戲外都頂著「高學歷全能藝人」的他，私底下卻因涉足泛娛樂直播投資，落得一地雞毛。他作為最大股東的「北京榴槤娛樂」曾吸引王思聰旗下公司入股，風光一時，卻因早年融資對賭失敗留下巨大財務窟窿。

如今，袁成杰被列為老賴消息曝光後，大批老粉無奈感嘆，「他怎麼會變成這樣？」、「戚薇越來越紅，搭檔卻變成了老賴，真是同人不同命」，也有不少入戲太深的追劇網友狂刷梗，「邵琰寬果然是邵琰寬，戲裡戲外都在欠債」。

據娛圈知情人士指出，演藝人員一旦沾上「失信」標籤，通常會被視為有信用瑕疵的劣跡藝人。袁成杰後續若無法與債權人達成和解，恐怕很難再出現在螢光幕前。