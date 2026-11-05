「我就是洛基」 席維斯史特龍逆襲好萊塢追夢史曝光

「我就是洛基」由金獎名導彼得法拉利（右）執導。圖／CATCHPLAY提供

AI摘要 文章摘要整理： 《我就是洛基》以《洛基》50周年為背景，重現席維斯史特龍在成名前堅持親自演出洛基、拒絕高薪與外界質疑的逆襲故事。

今年適逢經典電影「洛基」（Rocky）上映50周年，這部由席維斯史特龍自編自演的傳奇作品，當年不僅締造票房佳績，更一舉奪下奧斯卡 最佳影片、最佳導演及最佳剪輯三項大獎，成為影史不朽經典。

適逢半世紀的重要時刻，由以「幸福綠皮書」勇奪奧斯卡最佳影片及最佳原著劇本的金獎導演彼得法拉利執導，全新力作「我就是洛基」（I Play Rocky）將鏡頭轉向經典誕生之前，重現席維斯史特龍從默默無名的演員，到堅持親自演出自己筆下角色的真實奮鬥歷程。

電影「我就是洛基」故事回到1970年代，當時的席維斯史特龍仍是苦苦等待機會的無名演員，儘管寫出了影史經典傳奇的「洛基」劇本，卻始終不被好萊塢 看好。

當製片方看中劇本、希望邀請其他知名演員擔綱主角時，史特龍卻堅持必須由自己飾演洛基，甚至不惜拒絕優渥報酬，也不願放棄這個親手創造的角色。面對經濟困境、外界質疑與看似遙不可及的演出機會，他仍選擇堅守信念，試圖證明自己不只是個寫出好故事的人，更有能力將故事中的角色帶到大銀幕。

值得一提的是，「我就是洛基」不僅呈現席維斯史特龍如何突破重重阻礙爭取主演機會，也透過新生代演員安東尼伊波利托的演出，重新描繪這位好萊塢巨星成名前的模樣。

為了貼近史特龍當年的體態與拳擊手形象，安東尼伊波利托展開長時間密集訓練，不僅增重30磅，更接受近兩年的拳擊及體能訓練，從身形、動作到人物神韻全面投入角色準備，力求重現觀眾熟悉的傳奇身影。

「我就是洛基」不只是向經典致敬，更將帶領觀眾回到傳奇尚未誕生的起點，看見一個不被看好的年輕人，如何憑藉信念與勇氣，為自己爭取站上拳擊擂台的機會。

「我就是洛基」描述1970年代，寄居紐約、屢屢碰壁的落魄演員席維斯史特龍，堅信自己不只是寫出拳擊手傳奇的人，更是註定要站上擂台的那個人——洛基。一無所有、女友莎夏即將臨盆，他卻把全部身家押上，面對製片公司砸下的天價酬勞，只要他交出劇本、讓出主角，史特龍一次次轉身說不。只為了「親自演出洛基」，這不只是他對命運下的戰帖，更是賭上人生的籌碼，只為一戰成名。該片將於11月6日在美指定戲院搶先上映，11月20日全美擴大上映。

安東尼伊波利托飾演年輕時期的傳奇演員席維斯史特龍。圖／CATCHPLAY提供

安東尼伊波利托（左）飾演年輕時期的席維斯史特龍，為戲苦練拳擊兩年。圖／CATCHPLAY提供