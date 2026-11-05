我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深紅州密西西比參議員開票98% 兩候選人僅差1%

剩下兩年川普任期是戰是和？民主黨面臨抉擇

首爾直擊／「再婚皇后」申敏兒片場氣炸…李鍾碩眼神救回

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
申敏兒飾演皇后，舉手投足都相當優雅。圖／Disney+提供
申敏兒飾演皇后，舉手投足都相當優雅。圖／Disney+提供

AI摘要

文章摘要整理：

申敏兒在《再婚皇后》探班受訪時，分享她對娜菲爾的角色理解、拍攝時的情緒投入，以及與李鍾碩對戲帶來的安慰，並大讚片場美術設計精緻。

韓劇「再婚皇后」由朱智勛搭檔申敏兒，並攜手李鍾碩、李世榮等豪華陣容，4人在首爾郊區拍攝時，邀請各國媒體直擊探班。申敏兒在繁忙拍攝中特地抽空受訪，舉手投足盡是優雅。她坦言，讀劇本和拍攝時有很多時刻讓她「真的很生氣」，但和飾演海因里的李鍾碩對戲時，光是看著他的眼睛就覺得很安慰。

申敏兒在「再婚皇后」飾演皇后「娜菲爾」，談到對角色的第一印象，申敏兒說：「我知道原著網路漫畫和小說人氣非常高，我們能拍攝這部影集，全靠眾多期待改編的粉絲支持。」她認為娜菲爾極具韌性、非常有人味，而且「她有勇氣和決心依據自己的信念做出選擇，這點我覺得超酷」。為了捕捉這些特質，她努力把娜菲爾當成一個「人」來看，讀劇本時刻想像娜菲爾會有什麼感受、在不同情境下會做什麼選擇，藉此與角色產生連結。

申敏兒認為這部戲的皇后有別於歷史劇，沒有真實歷史或史實可參考，導演、編劇和所有人都朝著同一方向思考如何建構這個世界。至於娜菲爾，她不想把角色演成刻板印象中的皇后，而是和團隊討論後，希望呈現她強大的內在力量和深度，也聚焦她作為一個人和一個女人所做的選擇。

談到娜菲爾在劇中經歷離婚、再婚等情緒起伏，申敏兒坦言，讀劇本和拍攝時有很多時刻讓她真的很生氣，但拍和李鍾碩的戲時，光是看著他的眼睛就感到安慰。訪問時，兩人其實還沒拍過很多場戲，但她仍感受到那種安慰，這讓她意識到自己完全沉浸在角色裡。

申敏兒也大讚片場每個道具都很講究，4個角色的空間也明顯區隔，讓她看見美術設計確實是為凸顯每個角色量身打造。她說，拍攝時這些場景給了她很多想像娜菲爾如何思考、如何行動的素材，「場景和道具都太漂亮了，我在片場拍了很多照片。」她表示，自己拍過很多電視劇，但很少在這樣的片場拍戲，這也是她第一部浪漫奇幻作品，能感覺到這對她會是非常特別的經驗，「因為這些場景，我完全連結上娜菲爾的心境和情感，也很享受在這些空間拍戲。」

被問到最難忘的場景，申敏兒選了娜菲爾的辦公室，「因為那是她待最久的地方，是可以看見她真實自我的空間，或許也因為我在那裡拍攝的次數比其他地方都多。」「再婚皇后」已在Disney+上線，之後每周三推出兩集，並於11月25日迎來大結局。

申敏兒在劇中服裝華麗。圖／Disney+提供
申敏兒在劇中服裝華麗。圖／Disney+提供

李鍾碩飾演的「海因里」角色相當神秘。圖／Disney+提供
李鍾碩飾演的「海因里」角色相當神秘。圖／Disney+提供

申敏兒在劇中的房間場景。圖／Disney+提供
申敏兒在劇中的房間場景。圖／Disney+提供

申敏兒（左）和朱智勛的對手戲相當精彩。圖／Disney+提供
申敏兒（左）和朱智勛的對手戲相當精彩。圖／Disney+提供

精華 FAQ

  • 她認為娜菲爾很有韌性、有人味，也具備勇氣與決心，會依照自己的信念做選擇。她刻意把角色當成一個「人」來理解，而非刻板印象中的皇后。

  • 因為劇情涉及離婚、再婚等大量情緒起伏，她在讀劇本與拍攝時常被角色處境牽動，感到憤怒。不過和李鍾碩對戲時，她又因他的眼神感到安慰。

  • 申敏兒大讚片場道具與空間配置都很用心，4個角色的區域也明顯區隔，讓她能更投入角色。她甚至在片場拍了很多照片，覺得這是很特別的經驗。

李鍾碩 韓劇

上一則

曾出演MV 滅火器主唱父親淋巴癌復發辭世

延伸閱讀

申敏兒「再婚皇后」3搭朱智勳 李鍾碩驚爆「全身赤裸登場」

申敏兒「再婚皇后」3搭朱智勳 李鍾碩驚爆「全身赤裸登場」
神顏CP愛行善 申敏兒、金宇彬低調捐款破50億韓元

神顏CP愛行善 申敏兒、金宇彬低調捐款破50億韓元
金宇彬一直誇「漂亮」 申敏兒放閃羞紅臉

金宇彬一直誇「漂亮」 申敏兒放閃羞紅臉
金鐘61/楊貴媚：謝謝給我這麼難角色 莊凱勛擊敗周渝民：魔幻時刻

金鐘61/楊貴媚：謝謝給我這麼難角色 莊凱勛擊敗周渝民：魔幻時刻

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗
洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨