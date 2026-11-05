首爾直擊／「再婚皇后」申敏兒片場氣炸…李鍾碩眼神救回

申敏兒飾演皇后，舉手投足都相當優雅。圖／Disney+提供

AI摘要 文章摘要整理： 申敏兒在《再婚皇后》探班受訪時，分享她對娜菲爾的角色理解、拍攝時的情緒投入，以及與李鍾碩對戲帶來的安慰，並大讚片場美術設計精緻。

韓劇 「再婚皇后」由朱智勛搭檔申敏兒，並攜手李鍾碩 、李世榮等豪華陣容，4人在首爾郊區拍攝時，邀請各國媒體直擊探班。申敏兒在繁忙拍攝中特地抽空受訪，舉手投足盡是優雅。她坦言，讀劇本和拍攝時有很多時刻讓她「真的很生氣」，但和飾演海因里的李鍾碩對戲時，光是看著他的眼睛就覺得很安慰。

申敏兒在「再婚皇后」飾演皇后「娜菲爾」，談到對角色的第一印象，申敏兒說：「我知道原著網路漫畫和小說人氣非常高，我們能拍攝這部影集，全靠眾多期待改編的粉絲支持。」她認為娜菲爾極具韌性、非常有人味，而且「她有勇氣和決心依據自己的信念做出選擇，這點我覺得超酷」。為了捕捉這些特質，她努力把娜菲爾當成一個「人」來看，讀劇本時刻想像娜菲爾會有什麼感受、在不同情境下會做什麼選擇，藉此與角色產生連結。

申敏兒認為這部戲的皇后有別於歷史劇，沒有真實歷史或史實可參考，導演、編劇和所有人都朝著同一方向思考如何建構這個世界。至於娜菲爾，她不想把角色演成刻板印象中的皇后，而是和團隊討論後，希望呈現她強大的內在力量和深度，也聚焦她作為一個人和一個女人所做的選擇。

談到娜菲爾在劇中經歷離婚、再婚等情緒起伏，申敏兒坦言，讀劇本和拍攝時有很多時刻讓她真的很生氣，但拍和李鍾碩的戲時，光是看著他的眼睛就感到安慰。訪問時，兩人其實還沒拍過很多場戲，但她仍感受到那種安慰，這讓她意識到自己完全沉浸在角色裡。

申敏兒也大讚片場每個道具都很講究，4個角色的空間也明顯區隔，讓她看見美術設計確實是為凸顯每個角色量身打造。她說，拍攝時這些場景給了她很多想像娜菲爾如何思考、如何行動的素材，「場景和道具都太漂亮了，我在片場拍了很多照片。」她表示，自己拍過很多電視劇，但很少在這樣的片場拍戲，這也是她第一部浪漫奇幻作品，能感覺到這對她會是非常特別的經驗，「因為這些場景，我完全連結上娜菲爾的心境和情感，也很享受在這些空間拍戲。」

被問到最難忘的場景，申敏兒選了娜菲爾的辦公室，「因為那是她待最久的地方，是可以看見她真實自我的空間，或許也因為我在那裡拍攝的次數比其他地方都多。」「再婚皇后」已在Disney+上線，之後每周三推出兩集，並於11月25日迎來大結局。

申敏兒在劇中服裝華麗。圖／Disney+提供

李鍾碩飾演的「海因里」角色相當神秘。圖／Disney+提供

申敏兒在劇中的房間場景。圖／Disney+提供

申敏兒（左）和朱智勛的對手戲相當精彩。圖／Disney+提供