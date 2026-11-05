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曾出演MV 滅火器主唱父親淋巴癌復發辭世

記者林士傑／即時報導
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楊大正的爸爸楊耀文曾演出滅火器MV。圖／摘自臉書
楊大正的爸爸楊耀文曾演出滅火器MV。圖／摘自臉書

AI摘要

文章摘要整理：

滅火器主唱楊大正的父親楊耀文，因淋巴癌復發不敵病魔辭世，樂團與家屬以感性文字告別，回顧他一路抗癌與樂觀面對人生的身影。

滅火器籌畫的2026火球祭下周登場，正全心投入彩排，但主唱楊大正卻遭遇天人永別的痛苦，稍早滅火器在社群發了「長途夜車」MV慟別楊大正的父親楊耀文，悼念：「今天是楊爸的畢業典禮，一起送楊爸走完最後一段人生尾路。」

楊大正曾發文談到爸爸在他16歲時離開台灣，前往越南、寮國打拚事業，而他內舉不避親，推薦爸爸演出「長途列車」MV。後來楊大正自己結婚生子，媽媽返台幫忙顧孫，爸爸在他們勸說下於2018年回台，也因為在寮國時就覺得身體不適，返台後就醫檢查確定是淋巴癌四期，楊大正當時發文說：「阿不就還好我有逼他回來，經過一年半的休養痊癒了。」

這些年楊大正的爸爸積極對抗癌症，去年生病時一度找不到病灶，讓一家人相當著急，所幸最後發現是細菌感染，經治療後已無礙。不過在他們7月首度唱進台北小巨蛋時，他的爸爸因為淋巴癌復發住院治療，時間預計4個月，他當時受訪表示一家人樂觀看待病情，他說：「台灣醫療真的很棒，爸爸精神都很OK。」

無奈爸爸最終不敵病魔辭世，楊大正說爸爸總稱自己是無可救藥的樂觀主義者，「因為樂觀所以勇敢冒險，用浪漫樂觀的天性、總是帶著笑容面對生命的一切。這份最熟悉的笑容我們會永遠放在心中，堅強面對接下來人生，永遠自由」。

楊大正(左四)曾分享全家福，爸爸楊耀文(右三)氣色很好。圖／摘自臉書
楊大正(左四)曾分享全家福，爸爸楊耀文(右三)氣色很好。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 文中指出，楊大正的父親楊耀文先前罹患淋巴癌，雖曾治療後一度好轉，但後來病情復發，最終仍不敵病魔辭世，讓家人與樂團都深感不捨。

  • 楊大正曾內舉不避親，推薦爸爸參與〈長途夜車〉MV演出，讓父親以自己的方式出現在作品中，也成為父子之間很珍貴的一段共同記憶。

  • 滅火器在社群以〈長途夜車〉MV慟別楊耀文，稱今天是他的畢業典禮，楊大正也表示會記住父親總帶笑容的樂觀精神，堅強面對未來人生。

越南 癌症

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