法拉利F1車手升格當爸…愛妻產女 甜曬寶寶小腳丫

F1車手勒克萊爾和妻子亞歷山卓。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： F1車手勒克萊爾與妻子亞歷山卓迎來首個孩子女兒碧安卡，並在Instagram分享喜訊；新生兒出生時間接近聖保羅大獎賽，是否影響參賽仍待觀察。

據眾生相報導，一級方程式賽車（F1）明星車手勒克萊爾（Charles Leclerc）升格當爸爸了。29歲的他與25歲妻子亞歷山卓（Alexandra Leclerc）於11月3日迎來兩人的第一個孩子，是一名女嬰，取名為碧安卡（Bianca）。

夫妻倆透過Instagram共同公布喜訊，並分享新生女兒的照片。照片中，寶寶穿著羊毛編織的小鞋，露出一雙可愛的小腳。兩人在貼文中寫道，「Bianca 3.11.26」，簡單分享初為人父母的喜悅。

▲ 來源：Instagram＠charles_leclerc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

碧安卡出生的時間，恰好就在聖保羅大獎賽（São Paulo Grand Prix）登場前幾天，賽事預定於11月8日（周日）舉行。目前尚不清楚女兒出生是否會影響勒克萊爾的參賽安排。

根據英國廣播公司（BBC）報導，勒克萊爾11月1日在墨西哥市舉行的墨西哥大獎賽中，以第四名作收。近幾周來，他在賽道之外的空閒時間，也忙著為即將到來的父親身分做準備。

勒克萊爾上個月在義大利 托斯卡尼（Tuscany）慶祝29歲生日，並在Instagram分享一系列照片，其中一張照片可見他推著嬰兒車，似乎早已開始練習當爸爸。

他當時寫道，「在托斯卡尼度過了一個美好的生日，第一次練習推嬰兒車也很順利。」

勒克萊爾與亞歷山卓今年8月宣布懷有第一胎。亞歷山卓是一名網紅及藝術史學家，8月12日曾在Instagram分享一張於遊艇上拍攝的照片，展示隆起的孕肚，並以五個瓢蟲表情符號作為貼文說明。

勒克萊爾隔周接受女裝日報（Women's Wear Daily）訪問時表示，「我們都非常期待這一刻，這是一段令人相當興奮的時光。」

勒克萊爾與亞歷山卓2023年開始交往，兩人於2025年11月宣布訂婚，並於今年2月28日在摩納哥低調完婚。

勒克萊爾曾形容，這是一場「非常小型且保密」的婚禮。兩人隔天透過Instagram分享婚禮影片，其中包括勒克萊爾將婚戒戴上亞歷山卓手指、親吻新娘的畫面，以及兩人乘坐一輛1957年出廠的紅色法拉利250 Testa Rossa跑車離開的片段。

幾天後，勒克萊爾接受F1官方訪問時，談到婚禮表示，「那是我一輩子都會記得的日子，對Alex來說也是如此，對我們的家人來說也是。」

兩人預計明年舉行一場規模較大的婚禮，邀請親朋好友共同見證。勒克萊爾當時表示，兩人還需要一段時間好好籌備，希望能把這場婚禮安排妥當。