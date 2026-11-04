布萊德彼特「野獸之心」挑戰極限 口袋偷藏雞肉搏毛小孩歡心

片中小布飾演的特種部隊軍官與一隻戰鬥偵察犬遭遇墜機意外。圖／CATCHPLAY提供

AI摘要 文章摘要整理： CATCHPLAY+ 11月推出多部強片，焦點為布萊德彼特主演的《野獸之心》，他為與狗演員培養感情還偷偷餵雞肉；同月也有多部恐怖、愛情與國際得獎作品登場。

CATCHPLAY+ 影音平台11月集結眾多好萊塢 頂級卡司的全新力作！首波重磅推薦將於11月9日上架、由好萊塢巨星布萊德彼特 主演的全新生存冒險電影「野獸之心」。

片中小布飾演的特種部隊軍官與一隻戰鬥偵察犬遭遇墜機意外，因而在險惡大自然中展開生死交關的荒野求生。拍攝時除了挑戰體能極限，與毛搭檔的對戲更是全片靈魂所在。

回憶起培養默契的過程，布萊德彼特笑著分享：「開拍前我就下定決心一定要讓這隻狗喜歡我。在三週的準備期間，除了基本的訓練，大部分的時候都是我每天抽空跟牠培養感情。野外充滿各種氣味和容易讓牠分心的誘惑，所以我隨時在口袋裡偷塞水煮雞肉，只要遇上情緒較滿的關鍵戲，我就會拿出雞肉，讓牠的注意力瞬間集中在我身上，含情脈脈地看著我。」一人一犬在生死交界擦出的深刻火花令人萬分期待。

電影方面，多部話題口碑力作接力登場！顛覆經典恐怖電玩、打造腎上腺素狂飆的生存恐怖鉅作「惡靈古堡：爆發夜」將於11月3日率先引爆極限恐懼；緊接著11月4日迎來現象級票房黑馬「愛你致死不渝」，暗戀對象淪為窒息恐怖情人，高壓心理恐懼讓觀眾集體嚇瘋。

同日還有奪下奧斯卡 最佳國際影片的家庭神作「情感的價值」；11月6日則獻上俊男美女火花四射、令人臉紅心跳的都會浪漫喜劇「一夜限定」；11月20日帶來榮登影史國片票房冠軍的溫馨催淚電影「陽光女子合唱團」。11月27日更迎來平台獨家上架的「野生狂廚」。

此外，好萊塢群星雲集的陣容同樣精采絕倫！11 月 13 日由巨石強森攜手艾蜜莉布朗熱血共演逆境求生力作「重擊人生」；而在 11 月 20 日更一次獻上多位巨星的極致演出，包括安海瑟薇開金嗓震撼開唱的心理驚悚片「魅影巨星」、潔西卡雀絲坦深陷危險姐弟戀與愛慾交纏的「美夢」，以及由羅素克洛與雷米馬利克兩大影帝同台飆戲、重現審判納粹戰犯歷史風雲的磅礴鉅片「紐倫堡」，絕對滿足影迷所有挑剔胃口。