邱澤一度抗拒有老花眼 戴上後秒讚：好東西耶

邱澤一度抗拒戴老花眼鏡。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 邱澤為即將播映的《重生密碼》受訪，談到自己配老花眼鏡的心境轉變，也分享婚姻、二胎想法與照顧1歲多兒子的日常。

45歲邱澤 4年前拍的影集「重生密碼」即將播映，劇中他被冰凍68年重新回到人世，外貌依舊，世界卻已改變。」現實中他承認最近配了老花眼鏡，一開始有點抗拒，總想著「應該還不用」，但一用就驚呼「好東西耶」。

「重生密碼」2021開拍，經歷3位導演馮凱、蔡岳勳、陳冠仲，碰上疫情 停拍、復拍，前後花了2年左右，期間男主角邱澤在2021年12月7日跟許瑋甯 登記，如今結婚將滿5年，兒子Ian也已1歲多。

由於邱澤一開始想了一下哪一年結婚，被疑失憶，難道不擔心老婆生氣嗎？他答：「不會吧，我們平時聊天會聊到。」近期Threads流行文藝復興，「上古許光漢」林煒跟「上古許瑋甯」席曼寧話題正熱，但邱澤因為沒在玩Threads，被問到時有點一頭霧水，但仍有禮貌的評論席曼寧、許瑋甯：「都是美女吧，是美女的代名詞。」

至於二胎計畫，邱澤笑說：「不排斥，隨緣，有都很開心。」兒子Ian現在處於「父母視線完全不能離開」的階段，什麼都放嘴裡，一不留神就爬到高處，他有時見小朋友快跌倒，還會伸腳去接，也為此買過兒童防摔頭枕，結果根本戴不住，1秒就拿下來，「一方面不想阻礙他探索世界，一方面不讓他受傷」，幸好至今都還沒摔過，講完這他馬上敲桌3下，流露為人父母的心情。

邱澤不排斥再生二胎。記者林士傑／攝影

邱澤承認已戴老花眼鏡。記者林士傑／攝影

邱澤一說「有空再看」時大家驚呆。記者林士傑／攝影

邱澤在「重生密碼」因一場深海事故被封存在冷凍艙中，從此消失於世數十年。記者林士傑／攝影

陳意涵（左）、邱澤劇中有糾葛。記者林士傑／攝影