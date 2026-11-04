我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨期中選舉大勝⋯今日5件事

每個人都心知肚明 范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

邱澤一度抗拒有老花眼 戴上後秒讚：好東西耶

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱澤一度抗拒戴老花眼鏡。記者林士傑／攝影
邱澤一度抗拒戴老花眼鏡。記者林士傑／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

邱澤為即將播映的《重生密碼》受訪，談到自己配老花眼鏡的心境轉變，也分享婚姻、二胎想法與照顧1歲多兒子的日常。

45歲邱澤4年前拍的影集「重生密碼」即將播映，劇中他被冰凍68年重新回到人世，外貌依舊，世界卻已改變。」現實中他承認最近配了老花眼鏡，一開始有點抗拒，總想著「應該還不用」，但一用就驚呼「好東西耶」。

「重生密碼」2021開拍，經歷3位導演馮凱、蔡岳勳、陳冠仲，碰上疫情停拍、復拍，前後花了2年左右，期間男主角邱澤在2021年12月7日跟許瑋甯登記，如今結婚將滿5年，兒子Ian也已1歲多。

由於邱澤一開始想了一下哪一年結婚，被疑失憶，難道不擔心老婆生氣嗎？他答：「不會吧，我們平時聊天會聊到。」近期Threads流行文藝復興，「上古許光漢」林煒跟「上古許瑋甯」席曼寧話題正熱，但邱澤因為沒在玩Threads，被問到時有點一頭霧水，但仍有禮貌的評論席曼寧、許瑋甯：「都是美女吧，是美女的代名詞。」

至於二胎計畫，邱澤笑說：「不排斥，隨緣，有都很開心。」兒子Ian現在處於「父母視線完全不能離開」的階段，什麼都放嘴裡，一不留神就爬到高處，他有時見小朋友快跌倒，還會伸腳去接，也為此買過兒童防摔頭枕，結果根本戴不住，1秒就拿下來，「一方面不想阻礙他探索世界，一方面不讓他受傷」，幸好至今都還沒摔過，講完這他馬上敲桌3下，流露為人父母的心情。

邱澤不排斥再生二胎。記者林士傑／攝影
邱澤不排斥再生二胎。記者林士傑／攝影

邱澤承認已戴老花眼鏡。記者林士傑／攝影
邱澤承認已戴老花眼鏡。記者林士傑／攝影

邱澤一說「有空再看」時大家驚呆。記者林士傑／攝影
邱澤一說「有空再看」時大家驚呆。記者林士傑／攝影

邱澤在「重生密碼」因一場深海事故被封存在冷凍艙中，從此消失於世數十年。記者林士傑...
邱澤在「重生密碼」因一場深海事故被封存在冷凍艙中，從此消失於世數十年。記者林士傑／攝影

陳意涵（左）、邱澤劇中有糾葛。記者林士傑／攝影
陳意涵（左）、邱澤劇中有糾葛。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 他原本總覺得自己「應該還不用」配老花眼鏡，因此有些抗拒；但實際戴上後，立刻發現閱讀與看近物更方便，便直呼「好東西耶」，態度明顯轉變。

  • 這部影集在2021年開拍，期間歷經3位導演接手，還碰上疫情停拍與復拍等變動，整體拍攝前後約花了2年才完成，製作過程相當曲折。

  • 他表示二胎「不排斥，隨緣，有都很開心」；而對1歲多的Ian則強調不能離開視線，擔心孩子把東西放嘴裡或爬高，還曾買兒童防摔頭枕保護他。

邱澤 許瑋甯 疫情

上一則

33歲男星驚傳猝逝 鬧鐘響沒起床 母親進房驚見已無呼吸

延伸閱讀

「上古許光漢」林煒根本接吻大師 聊吻戲下意識摸嘴唇

「上古許光漢」林煒根本接吻大師 聊吻戲下意識摸嘴唇
整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅

整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅
林煒被讚「上古許光漢」 撲吻席曼寧尺度超大

林煒被讚「上古許光漢」 撲吻席曼寧尺度超大
林煒舊劇翻紅成「力抗AI短劇的男人」 直言真人表演無可取代

林煒舊劇翻紅成「力抗AI短劇的男人」 直言真人表演無可取代

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作