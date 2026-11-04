33歲男星驚傳猝逝 鬧鐘響沒起床 母親進房驚見已無呼吸

阿努傑塔庫爾10月27日驚傳離世，享年33歲。圖／摘自anujthakur247 IG

AI摘要 文章摘要整理： 曾演出多部印度電視劇的33歲男星阿努傑塔庫爾驚傳在睡夢中猝逝，疑與癲癇發作有關；好友證實死訊並透露他原本正計畫重返演藝圈。

印度 演藝圈傳出憾事！曾演出「Dhoom Machao Dhoom」、「Bandhan Saath Janmon Ka」等電視劇的男星阿努傑塔庫爾（Anuj Thakur），10月27日驚傳離世，享年33歲。據好友轉述家屬說法，阿努傑疑似在睡夢中癲癇發作，最後再也沒有醒來。令人鼻酸的是，他平時作息規律，每天清晨4點半都會起床運動，事發當天鬧鐘照常響起，母親進房叫他起床時，才驚覺兒子已經離世。

根據「印度時報」報導，阿努傑的好友兼選角導演魯佩什索納爾（Rupesh Sonar）近日透過Instagram證實死訊，悲痛表示，自己直到10天前才與阿努傑見面，當時對方還興致勃勃地談論重返演藝圈的計畫，沒想到竟成為兩人最後一次碰面。

魯佩什在貼文中寫道：「至今仍無法相信你已經不在我們身邊。你對我來說不只是一位朋友，更像是親弟弟。」他回憶兩人一路見證彼此的工作歷程，也有許多原本計畫一起完成的事情，如今卻再也沒有機會實現。他感嘆人生難以預料，好友這麼早離開，至今仍讓人難以接受。

談到阿努傑離世當天的情況，魯佩什透露，自己透過共同友人得知噩耗，隨後前往探望阿努傑的母親及兄弟，才從家屬口中了解事發經過。據他轉述，阿努傑當晚如往常一樣入睡，疑似在睡眠期間癲癇發作，最後未能醒來。更令人心碎的是，阿努傑習慣每天清晨4點半起床健身、慢跑，當天鬧鐘響起後卻遲遲沒有動靜，母親進房查看，才發現兒子已經沒有生命跡象。

魯佩什表示，兩人早在2008年便因合作電視劇「Bandhan Saath Janmon Ka」結識，至今已有17年交情。他回憶，10天前見面時，阿努傑仍對演藝工作充滿熱情，談起未來復出計畫時神采奕奕，「他的熱情和2008年時完全一樣。」他也形容阿努傑個性開朗、慷慨，待人有禮且樂於助人，對好友突然離世感到難以置信。

消息曝光後，演藝圈好友紛紛留言哀悼。男星Vaqaur Shaikh震驚表示：「天啊，這真的太令人難以置信了……聽到這個消息非常難過。」他透露，從阿努傑剛入行時就認識對方，印象中一直是個溫柔善良的人。曾參與「Bigg Boss 18」的女星Yamini Malhotra也難以接受，留言表示：「你在說什麼？這怎麼可能？他明明是個很開朗的男孩。」

阿努傑過去曾演出「Dhoom Machao Dhoom」、「Bandhan Saath Janmon Ka」、「Beendh Banoonga Ghodi Chadunga」及「Mahisagar」等印度電視劇，離世前仍積極規劃重返演藝圈，沒想到復出計畫尚未實現，生命卻突然畫下句點。