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「哥吉拉-0.0」首日票房狂破580萬美元 刷新真人電影紀錄

記者陳穎／即時報導
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「哥吉拉-0.0」延續前作對戰爭創傷、人性與生存意志的描繪。(圖／東寶提供)
「哥吉拉-0.0」延續前作對戰爭創傷、人性與生存意志的描繪。(圖／東寶提供)

AI摘要

文章摘要整理：

《哥吉拉-0.0》日本首映即創下9.1億日圓票房，刷新真人電影首日紀錄；續作延續前作世界觀與大製作規格，台灣也將於11月6日上映。

日本怪獸電影「哥吉拉-0.0」昨日在日本正式上映，首日吸引59萬人次進戲院，開出9.1億日圓、約580萬美元票房，不僅超越前作「哥吉拉-1.0」的首日成績，更根據日本興行通訊社統計，刷新日本真人電影影史首日票房紀錄，成為日本本土與好萊塢真人電影歷來首日票房冠軍，氣勢驚人。

「哥吉拉-0.0」由前作導演山崎貴再度執導，延續「哥吉拉-1.0」的世界觀，原班創作團隊回歸打造續篇。前作不僅在全球締造亮眼票房，更拿下奧斯卡最佳視覺效果獎，讓續作備受期待。這次製作規模全面升級，從銀座大型場景、各式飛機與機艙布景，到新登場怪獸的視覺呈現，都力求帶給觀眾更強烈的臨場感。

導演山崎貴透露，前作獲得影迷熱烈迴響，也讓續作背負更大的期待，因此團隊投入更多心力，嘗試突破以往的拍攝方式。為了呈現逼真的戰鬥場面，劇組甚至實際打造戰鬥機駕駛艙，演員操作操縱桿時，工作人員就在外手動搖晃機身，藉此捕捉更貼近真實的震動與反應。

台灣方面，東寶亞洲娛樂4日在新北市板橋舉辦IMAX媒體及貴賓搶先場，邀請八三夭阿電、劉逼，以及超粒方、鐵牛、馬可多、阿傑等創作者與影視圈名人觀賞。導演山崎貴也特別錄製影片向台灣影迷打招呼，雖然無法親自來台，仍希望觀眾能欣賞團隊全心投入打造的續作。

八三夭阿電表示，從前作到續集，都以日本人的角度呈現生活中的無力感與壓迫感，IMAX版本的畫面升級，讓臨場感更加出色，劇情也相當催淚。劉逼則認為，系列作品將人類災害造成的巨大變化具象化，值得觀眾反思，IMAX的聲光效果更讓怪獸顯得格外巨大，搭配音樂甚至讓他起雞皮疙瘩。

超粒方也大讚視覺效果驚人，尤其角色的情緒刻畫相當完整，連原本以為只是功能性角色的人物，都讓他產生共鳴。鐵牛則透露，電影將配樂融入戰鬥場面，視聽效果十分震撼，甚至讓他看完後想買周邊收藏。馬可多也笑說，日本人拍怪獸電影果然厲害，「銀幕越大越好看」。

「哥吉拉-0.0」延續系列以電影院觀影體驗為優先的創作理念，從畫面、演技到聲音設計，都希望帶給觀眾只有大銀幕才能感受到的震撼。台灣首映場已秒殺完售，電影將於11月6日全台上映，11月13日起另推出4DX及Dolby Atmos特殊影廳版本。

精華 FAQ

  • 電影昨日在日本正式上映，首日吸引59萬人次進戲院，開出9.1億日圓、約580萬美元票房，不僅超越前作《哥吉拉-1.0》，也刷新日本真人電影影史首日票房紀錄。

  • 《哥吉拉-0.0》由山崎貴再度執導，延續前作世界觀並由原班團隊回歸。製作規模全面升級，從銀座場景、飛機與機艙布景到新怪獸視覺，都強調更強臨場感。

  • 東寶亞洲娛樂已在新北板橋舉辦IMAX媒體及貴賓搶先場，台灣首映場也秒殺完售；電影將於11月6日全台上映，11月13日起另推出4DX與Dolby Atmos版本。

好萊塢 日本 奧斯卡

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