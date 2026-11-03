申敏兒「再婚皇后」3搭朱智勳 李鍾碩驚爆「全身赤裸登場」
《再婚皇后》由申敏兒、朱智勳、李鍾碩主演，Disney+宣布提前1天上線，朱智勳面對負評展現高EQ，李鍾碩則因裸體場面與角色鳥造型成為焦點。
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《再婚皇后》由申敏兒、朱智勳、李鍾碩主演，Disney+宣布提前1天上線，朱智勳面對負評展現高EQ，李鍾碩則因裸體場面與角色鳥造型成為焦點。
韓星申敏兒、朱智勳主演的奇幻巨作「再婚皇后」原定4日在Disney+上線，記者會上無預警宣布提前一天開播，讓全球劇迷又驚又喜。朱智勳繼2006年夯劇「宮」相隔20年再演皇帝，他自嘲：「我已經做好被罵的準備了！」
「再婚皇后」改編自點閱突破29億次的同名網路小說，申敏兒、朱智勳、李鍾碩和李世榮大談皇室四角戀。該劇先前在釜山影展首映，不過一度出現負評聲浪，朱智勳昨展現高EQ說：「最近經濟不景氣，大家在現實生活中都過得很辛苦。如果大家看了我們的作品，會因為我飾演的角色情緒沸騰，氣得對著螢幕指指點點，因此覺得暢快解氣的話，那我被罵也完全沒關係。」他笑說在演藝圈超過20年，看過數十萬條留言，「心理準備已經做好了，只要作品看得開心，大家盡情發洩也可以。」
申敏兒去年12月與小5歲的金宇彬完婚，「再婚皇后」是她婚後首部戲劇作品，也是與朱智勳繼「魔王」、「美味情慾」後第三度合作。她表示：「這是全新形式的劇本，我雖然好奇，但也有些擔心。不過裡面同時保有大家熟悉的元素，會呈現出一部既懷舊又新穎的作品。」
李鍾碩飾演能變身成華麗鳥類的魔法師家族王子，劇中鳥的造型有參考李鍾碩的臉設計，他自嘲「我確實有點鳥相」，並透露最有壓力的是從鳥變成人時的裸體場面，「我還跟導演說『因為我會裸體登場，請多給我多一個月的準備時間』。」透露特效團隊在設計這隻鳥時融入了很多他的外貌特徵和肢體習慣。
該劇原定4日在Disney+上線，但記者會上臨時宣布提前1天開播，讓全球劇迷意外又驚喜，也替這部奇幻巨作增加不少話題熱度。 朱智勳表示，若觀眾看戲時因他的角色情緒激動、甚至對著螢幕發洩，他完全不介意被罵，還說自己在演藝圈超過20年，早已做好心理準備。 李鍾碩飾演能變身成華麗鳥類的魔法師家族王子，特效團隊還參考他的臉與肢體習慣設計鳥的造型；他最有壓力的是變回人時的裸體登場。
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該劇原定4日在Disney+上線，但記者會上臨時宣布提前1天開播，讓全球劇迷意外又驚喜，也替這部奇幻巨作增加不少話題熱度。
朱智勳表示，若觀眾看戲時因他的角色情緒激動、甚至對著螢幕發洩，他完全不介意被罵，還說自己在演藝圈超過20年，早已做好心理準備。
李鍾碩飾演能變身成華麗鳥類的魔法師家族王子，特效團隊還參考他的臉與肢體習慣設計鳥的造型；他最有壓力的是變回人時的裸體登場。
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