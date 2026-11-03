台女星10天沒回家 失智父暴怒砸壞兩台電視罵她「無用」

苗可麗一說起在天上的母親就淚崩。記者陳慧貞／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 苗可麗談照護失智父親的心路歷程，面對父親因病情惡化而發脾氣、誤解與幻覺，她學會轉念陪伴，也盼分享經驗給照顧者力量。

苗可麗擔任伊甸基金會「老人照顧服務計畫」公益大使，今(2日)她出席活動，分享照護失智父親的心路歷程。她坦言，父親失智1年多，為了陪伴爸爸，她推掉不少需要長時間投入的工作，幾乎天天台北、台中兩地奔波。她回憶，15歲出道時，都是爸爸開車接送她到宮廟演出，從修水電到處理家中大小事，彷彿只要有爸爸在，什麼問題都能解決，如今父女角色對調，換成她成為爸爸最依賴的人。

苗可麗父親長期患有巴金森氏症，隨著病情加重，進一步出現失智及幻覺症狀。有一回她因工作忙碌，約10天沒回家，父親一見到她就抱怨自己被「關起來」，還被家人阻擋、不讓見女兒，曾氣到半年砸了兩台電視。另一次，她陪伴父親多日，準備離開時卻遭爸爸委屈控訴：「無效啦！還不是說走就走！」讓她忍不住落淚：「明知道他失智了，但聽到那些話還是會走心。」最後只能躲進廁所崩潰痛哭。

面對照護挑戰，苗可麗逐漸學會轉念，理解爸爸是藉由發脾氣表達不捨，因此也會「配合演出」。例如父親常覺得家裡進賊，她就跟著喊「抓賊」，不再一味糾正，也避免在爸爸面前討論病情，免得他對號入座。她笑說：「以前真的像中箭一樣，每一招都接不住，現在已經知道他要給我什麼、我要回應他什麼。」她也感嘆，照顧失智長輩最辛苦的就是無法按下暫停鍵，爸爸曾半夜起床跌倒，家人因此加裝床邊防護設施。她將這段經歷視為人生功課，學習付出與珍惜，希望自己的分享能帶給其他照顧者力量。