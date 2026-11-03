我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙14歲少年地鐵衝浪落軌 生命垂危

不買披薩 上廁所要3元…餐廳這規定有人支持有人火大

台女星10天沒回家 失智父暴怒砸壞兩台電視罵她「無用」

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
苗可麗一說起在天上的母親就淚崩。記者陳慧貞／攝影
苗可麗一說起在天上的母親就淚崩。記者陳慧貞／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

苗可麗談照護失智父親的心路歷程，面對父親因病情惡化而發脾氣、誤解與幻覺，她學會轉念陪伴，也盼分享經驗給照顧者力量。

苗可麗擔任伊甸基金會「老人照顧服務計畫」公益大使，今(2日)她出席活動，分享照護失智父親的心路歷程。她坦言，父親失智1年多，為了陪伴爸爸，她推掉不少需要長時間投入的工作，幾乎天天台北、台中兩地奔波。她回憶，15歲出道時，都是爸爸開車接送她到宮廟演出，從修水電到處理家中大小事，彷彿只要有爸爸在，什麼問題都能解決，如今父女角色對調，換成她成為爸爸最依賴的人。

苗可麗父親長期患有巴金森氏症，隨著病情加重，進一步出現失智及幻覺症狀。有一回她因工作忙碌，約10天沒回家，父親一見到她就抱怨自己被「關起來」，還被家人阻擋、不讓見女兒，曾氣到半年砸了兩台電視。另一次，她陪伴父親多日，準備離開時卻遭爸爸委屈控訴：「無效啦！還不是說走就走！」讓她忍不住落淚：「明知道他失智了，但聽到那些話還是會走心。」最後只能躲進廁所崩潰痛哭。

面對照護挑戰，苗可麗逐漸學會轉念，理解爸爸是藉由發脾氣表達不捨，因此也會「配合演出」。例如父親常覺得家裡進賊，她就跟著喊「抓賊」，不再一味糾正，也避免在爸爸面前討論病情，免得他對號入座。她笑說：「以前真的像中箭一樣，每一招都接不住，現在已經知道他要給我什麼、我要回應他什麼。」她也感嘆，照顧失智長輩最辛苦的就是無法按下暫停鍵，爸爸曾半夜起床跌倒，家人因此加裝床邊防護設施。她將這段經歷視為人生功課，學習付出與珍惜，希望自己的分享能帶給其他照顧者力量。

精華 FAQ

  • 她以伊甸基金會老人照顧服務計畫公益大使身分現身，重點分享自己照顧失智父親的心路歷程，以及在工作與陪伴之間如何取捨與調適。

  • 因父親罹患巴金森氏症，後續又出現失智與幻覺症狀，當她約10天沒回家時，父親誤以為被關起來、見不到女兒，情緒激動下曾砸壞2台電視。

  • 她逐漸學會轉念，理解父親是用發脾氣表達不捨，也會配合演出、避免硬碰硬，例如跟著喊抓賊，並不在父親面前談病情，以減少刺激與衝突。

上一則

頂流加持仍翻車 年度最差韓劇《21世紀大君夫人》斷層奪冠

下一則

周湯豪後台「狂流鼻血10分鐘」止不住…驚悚畫面流出

延伸閱讀

陳冲「金鳳娜」演技惹淚崩 60歲婦揭童年家暴陰影 全場鼻酸

陳冲「金鳳娜」演技惹淚崩 60歲婦揭童年家暴陰影 全場鼻酸
孫儷爆女兒曾擔心爸媽會離婚 悶悶不樂不敢問 她這樣化解

孫儷爆女兒曾擔心爸媽會離婚 悶悶不樂不敢問 她這樣化解
賣車籌錢照顧失智母10年 謝祖武淚吐：我第一個被遺忘

賣車籌錢照顧失智母10年 謝祖武淚吐：我第一個被遺忘
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單
卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了
搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思
台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實