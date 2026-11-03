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林煒開Threads 網暴動1小時 瀏覽量飆破35萬+

記者趙大智／即時報導
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網友各種表白。圖／摘自Threads
網友各種表白。圖／摘自Threads

AI摘要

文章摘要整理：

林煒於Threads開通新帳號後迅速爆紅，1小時內瀏覽量破35萬、按讚破2萬，網友大量留言朝聖，掀起驚人話題熱潮。

林煒1周以來在Threads爆紅，今天下午問他到底何時要親眼「恭逢其盛」，他還說試圖用IG登錄幾次旦都失敗，「待會再說」，沒想到說到做到，1小時前終於以「lamrogerwai」開通，馬上引發暴動，紛紛朝聖恭迎「上古許光漢」到來，林煒親回：「謝謝大家的風暴！」

脆友們此起彼落搶著告白，「每天都要看林煒『我永遠愛你』配飯吃」、「季平來了」、「求上古許光漢發放親親教學」、「各位，上古許光漢被逼到用脆了啦」、「我整個脆都是你在親嘴」、「我的Threads已被你攻佔3天3夜」、「帥到沒瑕疵的壞蛋蛋」、「你一開口我就想伸舌頭」。

才開帳號短短1小時，瀏覽量已飆破35萬持續上升中，按讚數破2萬，留言千則以上，在選舉熱潮當中，林煒現象實在絕妙。

林煒被指「法拉利老了還是法拉利」。圖／摘自Threads
林煒被指「法拉利老了還是法拉利」。圖／摘自Threads

林煒親回「謝謝大家的風暴」。圖／摘自Threads
林煒親回「謝謝大家的風暴」。圖／摘自Threads

紅框處可見林煒才剛開通脆帳號瀏覽就飆破32萬，持續增加中。圖／摘自Threads
紅框處可見林煒才剛開通脆帳號瀏覽就飆破32萬，持續增加中。圖／摘自Threads

林煒又再開了第2則。圖／摘自Threads
林煒又再開了第2則。圖／摘自Threads

網友提供各種林煒帥照。圖／摘自Threads
網友提供各種林煒帥照。圖／摘自Threads

精華 FAQ

  • 他在Threads開通新帳號後迅速引發暴動，粉絲與網友大量湧入朝聖，短時間內就成為熱門話題，顯示其在平台上的高人氣與強大吸引力。

  • 帳號開通短短1小時，瀏覽量已飆破35萬且持續上升，按讚數突破2萬，留言更超過千則，顯示討論熱度在極短時間內急速擴散。

  • 網友紛紛以「上古許光漢」稱呼他，並用大量告白與玩笑留言表達喜愛，從追星式朝聖到誇張讚美，讓他的Threads現象成為選舉熱潮中的另類焦點。

許光漢 Threads

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