林煒開Threads 網暴動1小時 瀏覽量飆破35萬+

網友各種表白。圖／摘自Threads

AI摘要 文章摘要整理： 林煒於Threads開通新帳號後迅速爆紅，1小時內瀏覽量破35萬、按讚破2萬，網友大量留言朝聖，掀起驚人話題熱潮。

林煒1周以來在Threads 爆紅，今天下午問他到底何時要親眼「恭逢其盛」，他還說試圖用IG登錄幾次旦都失敗，「待會再說」，沒想到說到做到，1小時前終於以「lamrogerwai」開通，馬上引發暴動，紛紛朝聖恭迎「上古許光漢 」到來，林煒親回：「謝謝大家的風暴！」

脆友們此起彼落搶著告白，「每天都要看林煒『我永遠愛你』配飯吃」、「季平來了」、「求上古許光漢發放親親教學」、「各位，上古許光漢被逼到用脆了啦」、「我整個脆都是你在親嘴」、「我的Threads已被你攻佔3天3夜」、「帥到沒瑕疵的壞蛋蛋」、「你一開口我就想伸舌頭」。

才開帳號短短1小時，瀏覽量已飆破35萬持續上升中，按讚數破2萬，留言千則以上，在選舉熱潮當中，林煒現象實在絕妙。

林煒被指「法拉利老了還是法拉利」。圖／摘自Threads

林煒親回「謝謝大家的風暴」。圖／摘自Threads

紅框處可見林煒才剛開通脆帳號瀏覽就飆破32萬，持續增加中。圖／摘自Threads

林煒又再開了第2則。圖／摘自Threads

網友提供各種林煒帥照。圖／摘自Threads