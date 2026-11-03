「上古許光漢」林煒根本接吻大師 聊吻戲下意識摸嘴唇

林煒也覺得跟許光漢有些角度像。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 林煒因過往花系列與民視劇中多段激情吻戲在Threads翻紅，被網友封為「上古許光漢」；他受訪時回顧當年拍攝、舊作流出與自身近況，態度低調又帶點幽默。

57歲花系列林煒近期成了Threads上當紅人物，除了年輕帥氣模樣獲封「上古許光漢 」，他撲吻席曼寧、張庭、林熙蕾、江祖平 等女星的吻戲也都出土，讓人驚嘆眼神有夠「色氣」！林煒本尊現身受訪時，雖然正經百八的評論那場撲吻「上古許瑋甯 」席曼寧的戲「好像有點多了」，但下意識不停撫摸翻騰自己的嘴唇，彷彿在回味當年。

林煒身高183公分，因為糖化血色素過早戒菸戒酒，久坐造成的圓肚腩消失，瘦到82公斤，又是一個玉樹臨風模樣。可能Threads充斥各種裸上身、與各女明星激吻照，當他穿戴整齊受訪時，網友看了好陌生：「這誰？林煒嘴巴怎麼可能這麼安份！」

不少人覺得金牛座林煒是悶騷路線，從他嘴裡聽不到什麼風花雪月，當然最主要是當時他已有另一半龔慈恩是「妻管嚴」。「阿姑」周遊挖掘他，就讓在沙灘上跟女主角又滾又親，接下來花系列製作人魏約翰重用他，從此成為接吻大師，相隔30年各種狂吻女明星影片流出，現在大家都想問：「你還有誰沒吻過？」

林煒（左）盯著席曼寧的眼神被形容「色氣十足」。(影片截圖)

尤其他在民視劇場「我永遠愛你」激吻席曼寧的投入程度，有同齡男性觀眾評價：「太真實，而且吻席曼寧跟吻江祖平差好多！」還有人開玩笑，席曼寧吻完林煒，多年後就投身慈濟做師姐去了。

只是那個年代沒有網路，電視播完就沒了，林煒會在播出時自己錄下來留念，而所有的錄影帶之中，唯獨一支他跟席曼寧的「我永遠愛你」不翼而飛。他說：「我錄完了會把它編號，可是某天數了一下，奇怪，怎麼這支不見了？不可能我丟的啊。」

但林煒也算識時務沒追問龔慈恩：「我猜的啦，因為因為莫名不見。但不會去問，這樣子會找罵嘛，就默默的不見了」。這次上古影片被掀出來，民視甚至24小時播放，林煒笑說從他母親姓愛新覺羅、到他的兒女也一併被翻出，當年的片子也上了YT，他以前其實不看播出，現在回頭再看：「驚訝當年還滿帥的！現在都57歲了。」

劇中林煒跟席曼寧說「妳的胸部好美，我很喜歡」，尺度之大讓所有人大驚失色，對此他說：「以劇情的大方向來看，是有情緒說出這種話的，她要化療，他以男友的角色去安慰，只是被單獨切出來看就很唐突。」而曾在「康熙來了」被小S追問「是否真的愛上席曼寧」，那種尬笑模樣被無限解讀，林煒對此略微卡了一下：「呃，只能在劇裡…就是拍的時候一定是了，但是拍之後是沒有。」

席曼寧曾說過拍激情床戲時，林煒背上趴了好多位在打燈、取景，他本人也笑說燈光師、攝影師搶破頭要那個位置，還原現場：「我們兩個人已經重疊了，然後燈光師再疊上去，然後燈光師還要跟著我們的動作去移動那個燈，然後還要收音。」加上也沒什麼情色畫面，只有鏡頭給人幻想。

林煒57歲依舊唇紅齒白。記者王聰賢／攝影

當時他也才28歲血氣方剛，到底如何不動如山？難道沒有克制不了失控過？林煒依舊一本正經：「人只能有一個情緒，其實沒有這麼複雜，如果有別的情緒，你根本演不了。那工作難度還蠻高的，我們魏老闆的第一部到民視打江山。」

至於被尊稱接吻大師，林煒也謙稱：「那個應該其實...事情做多了就會做得美，其實坦白來說，我整個在中視劇場的過程，就是比別的演員多了這些。」當時中視當家小生是張晨光、寇世勳、姜厚任等，他算是後起竄起的小生，稱霸9點半檔。

除了龔慈恩，林煒強調自己並未跟藝人交往過，手機裡不只席曼寧，張庭、林熙蕾的電話都沒有，其實他平時連臉書、Instagram都很少上，這次在Threads翻紅，有試圖開個帳號，但沒有登錄成功，「因為IG太少用，帳密不對，登錄幾次不行，就算了待會再說，先做別的」。

只是這1周來，林煒無論去哪都被追著問「上古許光漢」事件，雖然沒有Threads，朋友也會熱心秀給他看：「河道上全都是你！」林煒承認原本的確不知道誰是許光漢，看了照片後覺得有些角度像，邊說他邊抬頭下巴：「比較仰角的時候。」

精華 FAQ Q1：林煒為什麼最近會在Threads上突然爆紅？ 主因是他年輕時的帥照與多段吻戲片段被網友翻出，加上被封為「上古許光漢」，話題迅速延燒，連民視舊劇都被重新播放與討論。

Q2：文章為何稱林煒是「接吻大師」？ 因為他在花系列與民視劇中演出多場投入的吻戲，對手包含席曼寧、張庭、林熙蕾、江祖平等人，片段如今重見天日後，被網友視為經典代表。

Q3：林煒對自己重新走紅與舊吻戲被翻出有何反應？ 他表示自己以前幾乎不看播出，如今回頭看也覺得當年滿帥，對網友熱烈討論感到驚訝；雖然有試著開Threads帳號，但因不常用社群而未成功登入。

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