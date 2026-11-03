裘莉18歲女兒也改姓了 布萊德彼特6子女4人「拿掉父姓」

安潔莉娜裘莉（右）與布萊德彼特曾是好萊塢黃金夫妻檔。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 布萊德彼特與安潔莉娜裘莉離婚後，女兒薇薇安獲准改姓，讓已有4名子女在法律上去除父姓，家族裂痕再度成為焦點。

好萊塢 昔日黃金伴侶布萊德彼特 （Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）的離婚官司雖然告一段落，但父子間的裂痕似乎難以修復。隨著兩人剛滿18歲的小女兒薇薇安（Vivienne）正式獲法院批准改姓，小布膝下已有4名子女在法律上徹底「去彼特化」，讓這場牽扯多年的家變再次成為關注焦點。

薇薇安劃清界線的企圖心其實早有端倪。早在2024年5月她協助母親製作百老匯音樂劇「The Outsiders」時，節目單上就已悄悄使用「Vivienne Jolie」。今年7月12日她與雙胞胎哥哥諾克斯（Knox）剛過完18歲生日，8天後便火速遞交改名申請，當時僅在文件中低調填寫「個人原因」。

根據外媒報導，洛杉磯高等法院法官維吉尼亞基尼（Virginia Keeny）11月2日召開聽證會。薇薇安的律師彼得李文（Peter Kenneth Levine）遠端出席，在無人提出異議的情況下，法官當場簽署法律文件，將她的法定姓名由「Vivienne Marcheline Jolie-Pitt」正式更名為「Vivienne Marcheline Jolie」。

事實上，薇薇安只是家中這波「改姓潮」的最新一人。20歲的席隆（Shiloh）早在2024年5月滿18歲成年當天就提出申請，並於同年8月獲准；21歲的札哈拉（Zahara）與25歲的麥鐸（Maddox）也在今年9月相繼完成法律改名程序。至於雙胞胎哥哥諾克斯，高中的畢業證書上也已剔除「Pitt」，只是目前尚未證實是否透過法律正式更名。

62歲的小布與51歲的裘莉自2016年爆發婚變以來，官司纏鬥長達8年，直到2024年12月才終於簽下離婚協議。然而兩人私底下的戰火並未平息，至今仍因法國「米拉瓦爾堡」（Château Miraval）酒莊產權在法庭撕扯，如今連子女也接二連三在法律上撇清父子關係，處境相當唏噓。