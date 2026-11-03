我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

裘莉18歲女兒也改姓了 布萊德彼特6子女4人「拿掉父姓」

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安潔莉娜裘莉（右）與布萊德彼特曾是好萊塢黃金夫妻檔。(路透)
安潔莉娜裘莉（右）與布萊德彼特曾是好萊塢黃金夫妻檔。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉離婚後，女兒薇薇安獲准改姓，讓已有4名子女在法律上去除父姓，家族裂痕再度成為焦點。

好萊塢昔日黃金伴侶布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚官司雖然告一段落，但父子間的裂痕似乎難以修復。隨著兩人剛滿18歲的小女兒薇薇安（Vivienne）正式獲法院批准改姓，小布膝下已有4名子女在法律上徹底「去彼特化」，讓這場牽扯多年的家變再次成為關注焦點。

薇薇安劃清界線的企圖心其實早有端倪。早在2024年5月她協助母親製作百老匯音樂劇「The Outsiders」時，節目單上就已悄悄使用「Vivienne Jolie」。今年7月12日她與雙胞胎哥哥諾克斯（Knox）剛過完18歲生日，8天後便火速遞交改名申請，當時僅在文件中低調填寫「個人原因」。

根據外媒報導，洛杉磯高等法院法官維吉尼亞基尼（Virginia Keeny）11月2日召開聽證會。薇薇安的律師彼得李文（Peter Kenneth Levine）遠端出席，在無人提出異議的情況下，法官當場簽署法律文件，將她的法定姓名由「Vivienne Marcheline Jolie-Pitt」正式更名為「Vivienne Marcheline Jolie」。

事實上，薇薇安只是家中這波「改姓潮」的最新一人。20歲的席隆（Shiloh）早在2024年5月滿18歲成年當天就提出申請，並於同年8月獲准；21歲的札哈拉（Zahara）與25歲的麥鐸（Maddox）也在今年9月相繼完成法律改名程序。至於雙胞胎哥哥諾克斯，高中的畢業證書上也已剔除「Pitt」，只是目前尚未證實是否透過法律正式更名。

62歲的小布與51歲的裘莉自2016年爆發婚變以來，官司纏鬥長達8年，直到2024年12月才終於簽下離婚協議。然而兩人私底下的戰火並未平息，至今仍因法國「米拉瓦爾堡」（Château Miraval）酒莊產權在法庭撕扯，如今連子女也接二連三在法律上撇清父子關係，處境相當唏噓。

精華 FAQ

  • 她在7月12日滿18歲後遞交改名申請，11月2日由洛杉磯高等法院法官簽署文件，正式將法定姓名從Vivienne Marcheline Jolie-Pitt改為Vivienne Marcheline Jolie。

  • 目前已有4名子女在法律上去掉Pitt，包括薇薇安、席隆、札哈拉與麥鐸；雙胞胎哥哥諾克斯則僅在畢業證書上去除父姓，尚未證實已完成法律改名。

  • 兩人雖在2024年12月簽下離婚協議，但多年來的法國米拉瓦爾堡酒莊產權官司仍在進行，顯示雙方關係與法律糾紛仍未真正平息。

裘莉 布萊德彼特 好萊塢

上一則

章子怡發文鼓勵宋雨琦 甜喊「我的寶藏女孩」

下一則

夫妻合體放閃 被問玄彬可以拍愛情戲嗎？孫藝真妙答「考慮一下」

延伸閱讀

荷莉貝瑞爭監護權敗訴 喪失與兒子過夜探視權

荷莉貝瑞爭監護權敗訴 喪失與兒子過夜探視權
凱蒂佩芮豪宅官司再起 前屋主要求她前任奧蘭多布魯出庭

凱蒂佩芮豪宅官司再起 前屋主要求她前任奧蘭多布魯出庭
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人
堅稱來自海外 有出生證仍被ICE關

堅稱來自海外 有出生證仍被ICE關

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單