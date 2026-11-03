凱蒂佩芮前夫遭控性侵6女 律師庭上喊冤：他不是強暴女性的精神病

英國喜劇演員羅素布蘭德全盤否認性侵指控。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 羅素布蘭德涉嫌性侵6名女性案進入結辯，辯方強調他並非強暴者，且質疑紀錄片與後續報導已污染證詞，盼陪審團排除道德偏見裁定無罪。

凱蒂佩芮前夫、英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand）涉嫌性侵 6名女性的案件進入結辯階段，辯護律師伊恩溫特（Ian Winter KC）在法庭上替他強力辯護，聲稱沒有證據顯示羅素布蘭德是「強暴女性卻認為這很正常的精神病態者」，並強調當事人始終相信相關性行為都是雙方合意。他也質疑2023年第四頻道（Channel 4）播出的調查紀錄片影響證人，甚至「毒化司法正義」。

根據美國「綜藝報」報導，這起案件經過3周審理，控辯雙方本周陸續提出結辯陳詞。羅素布蘭德被控在1999年至2009年間涉及3項強暴罪、3項性侵罪及1項企圖猥褻侵犯罪，他否認所有指控。

辯護律師表示，羅素布蘭德在被指控的性行為發生期間及事後，表現都相當正常，足以說明他當時認為對方是自願的。律師指出：「如果一個人在強暴別人的同時，還詢問對方是否享受其中，那他必須是某種精神病態者。」他也提到，羅素布蘭德曾留下自己的電子郵件地址及照片，離開其中一名女子時，甚至還試圖親吻對方道別，反問陪審團：「強暴犯不會留下自己的地址，也不會留下照片。」

辯護律師接著將矛頭指向2023年第四頻道播出的調查紀錄片「Dispatches」。該節目與英國「星期日泰晤士報」合作調查，訪問5名女性，指控羅素布蘭德涉及強暴、性侵及情緒虐待。節目播出前，羅素布蘭德已公開強烈否認相關指控。

律師指出，本案其中一名女子指控羅素布蘭德2009年在雙方原本合意發生性關係後，涉嫌對她進行肛交性侵，而該女子在出庭作證時坦承曾觀看這部紀錄片。律師質疑：「不禁讓人想問，如果她沒有看過這個節目，她的證詞會是什麼樣子？」

他進一步表示，這些女性並非偶然出面，而是在節目邀請及相關報導曝光後陸續提出指控，認為她們的證詞已受到紀錄片內容及後續宣傳影響，形容證人都已被節目「嚴重污染」，整起案件的指控基礎因此受到影響，對被告而言並不公平。

此外，辯護律師也質疑檢方引用羅素布蘭德2007年出版的回憶錄「My Booky Wook」作為證據。書中曾提到他假裝自己是同性戀，以取得女性信任。律師認為，這本帶有幽默成分的回憶錄，不能直接用來證明他1999年的行為，批評檢方竟試圖拿事發多年後出版的文字，推論當年是否涉及犯罪。

律師也要求陪審團，不要因為羅素布蘭德過去私生活放縱，或對他的行為感到厭惡，就影響最後判決。他強調，性生活混亂並不等於犯罪，即使一個人在追求雙方合意的性關係時帶有操控性，也不代表違法。

他向陪審團表示，應該排除所有道德批判，冷靜檢視目前提出的證據，判斷是否足以確定羅素布蘭德犯下相關罪行，並強調：「令人厭惡、令人反感、不道德，這些都與你們的判斷無關。」最後更直言：「羅素布蘭德是無辜的。」

羅素布蘭德目前否認全部7項罪名，案件經過3周審理後進入最後階段，接下來將由陪審團根據控辯雙方提出的證據及陳詞進行評議。