奧斯卡影帝揭成名作拍攝黑幕：遭女星狂甩27巴掌「耳膜穿孔」

達斯汀霍夫曼回憶成名作，卻也是苦不堪言的歷程。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 達斯汀霍夫曼回憶《畢業生》拍攝黑幕，坦言當年自我懷疑嚴重，並指導演要求女星連甩27巴掌，最後造成他耳膜穿孔。

好萊塢 影帝達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）生涯曾兩度榮獲奧斯卡 最佳男主角獎，1967年以經典電影「畢業生」一舉走紅，沒想到這部改變他人生的代表作，拍攝過程卻是他難以忘懷的痛苦回憶。他近日撰文回顧當年拍攝經歷，坦言當時充滿自我懷疑，不僅經常擔心自己會被導演換角，還爆料導演麥克尼可斯（Mike Nichols）曾要求女演員凱瑟琳羅斯（Katharine Ross）連續打他27次巴掌，甚至因此造成耳膜穿孔。

達斯汀霍夫曼近日在「紐約客」撰文，回憶自己接演「畢業生」時的心境。他坦言，當時完全沒有自信，覺得自己根本不配擔任男主角，「我立刻感到不自在，覺得自己沒有資格待在那裡。這部改變我人生的電影，拍攝過程卻是一次糟糕的經歷」。

他表示，當時導演麥克尼可斯正值事業巔峰，自己卻始終擔心對方對他的表現不滿意，甚至懷疑導演已經發現自己根本不適合這個角色。達斯汀霍夫曼原本就認為自己與男主角班傑明布拉多克的形象相差甚遠，因為角色設定是富裕家庭出身、成績優異的全美典型青年，還是田徑健將及辯論社社長，與自己的外型和背景並不相符。

他回憶，導演在排練期間與拍攝現場的態度也有明顯落差，正式開拍後經常顯得不耐煩，讓他長期處於緊張狀態，甚至拍攝電影最經典的橋段時，都不知道自己究竟該怎麼演。他也形容，導演雖然對所有人都容易動怒，但對自己似乎還帶著某種刻意的刁難。

其中一場戲讓他至今印象深刻。劇情描述班傑明全身淋濕衝進伊蓮的房間，坦承自己與年長女性發生關係，沒想到對方隨即發現那名女性竟是自己的母親。拍攝過程中，導演要求凱瑟琳羅斯不斷打他的巴掌，前後竟重拍27次。

達斯汀霍夫曼透露，凱瑟琳羅斯擔心真的傷到他，他便告訴對方自己沒問題，只要避開耳朵即可，沒想到對方仍有幾次打偏。當天拍攝結束後，他已經感到頭暈，但導演最後甚至沒有採用這段巴掌戲。更糟的是，隔天他還得拍攝一場穿著水肺潛水裝備、長時間待在水下的戲。幾次浮出水面換氣後，他發現耳朵開始流血，後來才知道前一天反覆挨打，加上水底壓力，竟導致耳膜穿孔。

「畢業生」於1967年12月22日上映，由達斯汀霍夫曼、安妮班克羅馥（Anne Bancroft）及凱瑟琳羅斯主演，描述一名對未來感到迷惘的大學畢業生，陷入年長情人與對方女兒之間的感情糾葛。電影當年獲得7項奧斯卡提名，導演麥克尼可斯最終拿下最佳導演獎，也成為影史經典作品。