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「烈火悍將」名導演麥可曼 槍枝走火擊中自己

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「烈火悍將」名導演麥可曼 槍枝走火擊中自己

世界新聞網王若馨／即時報導
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以電影「烈火悍將」(Heat)、「落日殺神」(Collateral)等聞名的好萊...
以電影「烈火悍將」(Heat)、「落日殺神」(Collateral)等聞名的好萊塢導演麥可曼。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

以《烈火悍將》《落日殺神》聞名的導演麥可曼，在洛杉磯靶場練習射擊時槍枝意外走火，造成腿部輕傷，送醫後預計很快出院。

以電影「烈火悍將」(Heat)、「落日殺神」(Collateral)等聞名的好萊塢導演麥可曼(Michael Mann)，10月31日在洛杉磯一處靶場練習射擊時，不慎開槍射中自己的腿。他的傷勢輕微，送醫治療後可望很快出院。

麥可曼的經紀人11月1日發表聲明說：「周六在一處靶場，一把收在槍套中的武器意外走火，造成電影導演麥可曼表皮受傷。他已接受治療，即將出院。」

娛樂網站TMZ最先披露這則消息，指事發時間是31日下午4時左右，地點在洛杉磯合法經營的靶場The Range LA。麥可曼當時正在打靶，把槍收回槍套時，槍枝突然走火。他隨後由救護車送往附近醫院，傷口只在皮下，屬於輕傷。

洛杉磯警局向TMZ證實了這起事件。警方表示，當事人無意傷害自己，是在練習時發生意外，子彈打進自己的腿。綜藝報(Variety)引述警方說法，指警方接獲通報時，麥可曼的情況穩定。

據知情人士說，現年83歲的麥可曼已經有數十年的打靶經驗。他的電影以寫實的槍戰場面著稱，除了「烈火悍將」和「落日殺神」，代表作還有「大地英豪」(The Last of the Mohicans)、「驚爆內幕」(The Insider)和「邁阿密風雲」(Miami Vice)。他最近一部執導的電影是2023年的「法拉利」(Ferrari)。

精華 FAQ

  • 他10月31日在洛杉磯合法靶場練習射擊，將槍收回槍套時意外走火，子彈擊中自己的腿部。事件並非蓄意傷害，現場隨後由救護車送醫。

  • 經紀人表示他只是表皮受傷，屬於輕微傷勢，經醫院治療後狀況穩定，預計很快就能出院，並未傳出較嚴重的併發問題。

  • 洛杉磯警局證實這是練習時發生的意外，當事人並無自傷意圖。TMZ率先披露消息，Variety也引述警方說法，指他送醫時情況穩定。

好萊塢 洛杉磯

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