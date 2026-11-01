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最狂萬聖節裝扮 猜猜這隻「斷手」是哪位超模？

最狂萬聖節裝扮 猜猜這隻「斷手」是哪位超模？

世界新聞網王若馨／即時報導
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「萬聖節女王」海蒂克隆(Heidi Klum)今年再度挑戰自我，打扮成一隻斷手。...
「萬聖節女王」海蒂克隆(Heidi Klum)今年再度挑戰自我，打扮成一隻斷手。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

海蒂克隆在曼哈頓萬聖節派對以巨大斷手造型驚艷亮相，細節連左手掌紋與戒指都逼真還原，展現她一貫的創意與話題性。

認得出她是誰嗎？「萬聖節女王」海蒂克隆(Heidi Klum)今年再度挑戰自我，31日晚間在曼哈頓舉辦第25屆萬聖節派對時，化身一隻巨大、血淋淋的斷手現身紅毯，全身只露出眼睛和嘴巴，嘴角還淌著血、舌頭外吐，手腕斷口垂著一條條韌帶和肌腱，身旁還有一群穿著染血防護衣的助手。

影片來源：YouTube@Associated Press

美聯社報導，這隻手是照她自己的左手打造，掌紋、血管一應俱全，還有紅色長指甲、拇指戒，連她的訂婚戒、婚戒，以及無名指上刺的丈夫考利茲(Tom Kaulitz)名字都如實重現。由於考利茲正在巡演，今年沒有到場，她笑說：「這次是一點點的湯姆(Tom，考利茲名字)陪著我。」

海蒂克隆說，光是穿上這套裝扮就花了5到6個小時，前後動用10到20人才完成。她打趣說：「把這隻手拼起來，需要很多隻手幫忙。」她還說，最難的是要撐著它走動，「它真的很重」。

談到靈感，她說：「我看著自己的手，心想我應該可以把整個身體塞進去。我總想做點不尋常的，我從沒看過有人扮成一隻手走來走去。」Vogue報導，她去年就想到這個點子，但當時特效設計師馬里諾(Mike Marino)忙著做她扮的梅杜莎，只好延到今年。

海蒂克隆的萬聖節造型年年轟動，過去扮過梅杜莎、孔雀、2.4公尺高的外星機器人、麥可傑克森「顫慄」MV裡的狼人、巨型蠕蟲、史瑞克的費歐娜公主，還曾帶著一群分身扮成複製人。

她的派對今年也是星光雲集，演員尼爾派翠克哈里斯(Neil Patrick Harris)和伴侶扮成恐怖片「鬼店」裡的雙胞胎；英國歌手潔德瑟沃(Jade Thirlwall)則扮成一尊天使石像。

海蒂克隆(右三)在萬聖節扮演斷手，身旁還有一群穿著染血防護衣的助手。(美聯社)
海蒂克隆(右三)在萬聖節扮演斷手，身旁還有一群穿著染血防護衣的助手。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她在第25屆萬聖節派對上化身為一隻巨大、血淋淋的斷手，只露出眼睛和嘴巴，還搭配染血防護衣助手，整體效果相當驚悚吸睛。

  • 造型是照她自己的左手打造，掌紋、血管、紅色長指甲、拇指戒都完整重現，連訂婚戒、婚戒與無名指上的丈夫名字刺青也一併還原。

  • 海蒂克隆表示穿上這套裝扮要花5到6個小時，前後動用10到20人才完成，且造型本身很重，走動時必須費力撐著，製作難度相當高。

萬聖節 曼哈頓

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