幻藍小熊萬聖節拋彩蛋 「最強高中生」Ray驚喜現身

GENBLUE幻藍小熊雙11瘋狂血拚。圖／天空娛樂提供

AI摘要 文章摘要整理： 幻藍小熊今年在音樂、代言與跨界演出全面開花，萬聖節與Ray同框拋出驚喜，並透露正籌備全華語創作與新企劃。

女團幻藍小熊今年是事業大豐收的一年，不僅在音樂本業摘金，高人氣更讓她們成為品牌新寵兒，手握三大代言。除了品牌代言滿檔，最新單曲「夜市王」的「雞排舞」更在社群掀起模仿潮。團員們笑稱這首歌讓她們跑透全台各大夜市，對碳烤雞排與紅豆餅念念不忘，NICO更爆料曾為了幫采甄搭配衣服，6人在士林夜市整整繞了3圈、逛了4個半小時，走到雙腿發軟，最後靠著美味雞排療癒疲憊身心。

而她們在萬聖節 當天也和知名實況主Ray對尬雞排舞，雙方在台北信義區街頭同框，熱烈互動與慶生場面瞬間引爆現場粉絲尖叫聲，團員們直呼是非常特別且難忘的體驗。

影片來源：噓！星聞

日前她們剛受邀擔任PChome雙11宣傳大使，大方分享宿舍血拚購物車，同時她們也跨足體育賽事演出，六姝甚至笑喊未來想挑戰匹克球與足球，更野心喊話希望進軍國際時尚精品圈。

幻藍小熊表示摘金只是起點，隊長XXIN與團員許媛媛透露團隊正積極籌備全華語創作歌曲，期待明年再度衝擊金曲獎；NICO則許願能發行完整專輯並登上國際打歌舞台。她們預告年底前還有全新企劃正在緊鑼密鼓籌備中，期許明年能持續帶給粉絲更多震撼驚喜。

GENBLUE幻藍小熊今年成績豐收，三代言接連入袋。圖／天空娛樂提供