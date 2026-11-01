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AV女優濱崎真緒萬聖節出事 遭下藥抽筋癱倒 驗出4種藥物

記者陳穎／即時報導
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濱崎真緒疑遭人下藥，緊急送醫。圖／摘自IG
濱崎真緒疑遭人下藥，緊急送醫。圖／摘自IG

AI摘要

文章摘要整理：

前AV女優濱崎真緒在香港演出期間疑遭人下藥，事後癱倒並送醫，檢出體內有4種藥物反應，目前住加護病房觀察，警方已介入調查。

日本前AV女優濱崎真緒引退後轉型為DJ Mao，近年定居香港發展，沒想到萬聖節期間竟傳出驚人意外。她10月31日晚間在香港尖沙嘴一處私人會所演出，疑似喝下遭人動手腳的飲料後身體出現異狀，演出結束便癱倒在地，緊急送醫後驗出體內對4種藥物呈陽性反應，目前已轉入加護病房觀察。濱崎真緒1日清晨也在社群平台發文控訴：「工作中給人下藥了。」

據港媒「香港01」報導，濱崎真緒當晚原本已在灣仔餐廳完成演出，之後應熟客邀請，前往尖沙嘴一處私人會所繼續表演。經紀人透露，團隊起初曾以不接私人聚會為由婉拒，但對方再三保證活動安全，最後才決定前往，沒想到卻發生意外。

經紀人表示，當晚現場眾人玩遊戲，濱崎真緒喝下一杯原以為是雞尾酒的懲罰飲品，隨後仍勉強完成演出，但結束後便突然癱倒。起初團隊以為她只是連續兩天工作太累，沒想到現場工作人員突然發現她出現抽筋情況，經紀人上前查看，才發現她全身僵硬、幾乎無法動彈。

更讓經紀人感到不安的是，現場人員面對突發狀況似乎互相推託，無人願意負責。他察覺情況不尋常，隨即決定報警並將濱崎真緒送醫。

濱崎真緒於1日清晨5點多在臉書發文，寫下「工作中給人下藥了」，並附上自己坐在輪椅及躺在救護車擔架上的照片。她也對報警後的處理情況表達不滿，表示警方當時回應很忙，最後以帶有諷刺意味的語氣寫道：「香港很棒呢真的。」

經紀人則於1日上午8點更新她的病況，透露醫院檢驗發現她體內有4種藥物呈陽性反應，且已出現幻覺，目前必須入住ICU接受密切觀察。經紀人強調，濱崎真緒並非自行使用相關藥物，而是懷疑遭人惡意下藥，已向警方報案。

據報導，香港警方重案組已正式接手調查。至於飲料是否遭人動手腳、藥物種類及來源，以及是否涉及蓄意犯案，仍有待警方進一步釐清。濱崎真緒目前仍在醫院接受治療，事件也引發外界對演出工作者人身安全的關注。

精華 FAQ

  • 她在10月31日晚間於香港尖沙嘴一處私人會所演出時，疑似喝下遭動手腳的飲料，之後身體異常，結束表演後便癱倒在地，最後緊急送醫。

  • 經紀人表示，醫院檢驗發現她體內對4種藥物呈陽性反應，且已出現幻覺與抽筋、全身僵硬等症狀，因此必須入住ICU接受密切觀察。

  • 經紀人已向警方報案，香港警方重案組也正式接手調查，正釐清飲料是否遭下藥、藥物來源與是否涉及蓄意犯案，濱崎真緒仍在醫院治療。

香港 日本 萬聖節

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