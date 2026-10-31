金音17／旅美演奏家蘇郁涵奪3大獎 完整得獎名單出爐
第17屆金音創作獎在北流登場，蘇郁涵以《Over The Moons》勇奪評審團獎、最佳爵士專輯與歌曲獎，成為本屆最大贏家，完整得獎名單也同步揭曉。
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第17屆金音創作獎在北流登場，蘇郁涵以《Over The Moons》勇奪評審團獎、最佳爵士專輯與歌曲獎，成為本屆最大贏家，完整得獎名單也同步揭曉。
第17屆金音創作獎頒獎典禮昨晚在北流登場，以「聲觸(TRUE)極境」主題，號召歷屆入圍者及得主「回娘家」頒獎，共同見證榮耀時刻。旅美爵士演奏家蘇郁涵不久前剛拿下2座金曲獎，昨晚共奪得本屆金音獎評審團獎以及最佳爵士專輯、歌曲獎，以3項大獎成為贏家。
另外，主辦單位還規劃4場夢幻跨界共演及2段重磅演出，像是大象體操攜手韓團Balming Tiger團員元震共演、李英宏與鄭雙雙以及國語作業簿帶來經典音樂趴，壓軸的日本搖滾樂團Tempalay以迷幻曲風打動全場，興奮直呼很想小籠包。
第17屆金音創作獎完整得獎名單
【不分類型獎項】
■ 最佳專輯獎
《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster(製作人:王昱辰、曾國宏)
■ 最佳樂團獎
漂流出口／《Masonolay i Cepo’》
■ 最佳創作歌手獎
羅妍婷／《Tumbleweed from nowhere》
■ 最佳新人獎
debloop／《Puffer Bone》
■ 最佳樂手獎
林偉中／《Live Without Irony》／鼓組
Brandon Lin／《Sure As The Sun Will Rise》／電貝斯，長號
鄭宇泰／《氣孔生成維度》／長笛
■ 最佳現場演出獎
《TMSX : 10 Years of Shhh》／ That's My Shhh
■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《Ore》／ena mori
【類型音樂獎項】
■ 最佳搖滾專輯獎
《七日譚 Heptaméron》／Acid Brain 酸腦
■ 最佳搖滾歌曲獎
〈自種自收〉／《普通活著》／楊世暄
■ 最佳民謠專輯獎
《來了》／巴奈
■ 最佳民謠歌曲獎
〈是誰〉／《來了》／巴奈
■ 最佳嘻哈專輯獎
《YUHUM》／2CHANGE
■ 最佳嘻哈歌曲獎
〈520〉／《520》／熊仔
■ 最佳電音專輯獎
《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心 （共同創作人： 葉庭均）
■ 最佳電音歌曲獎
〈Balls Hit the Floor〉／《GGGG_2》／yyt
■ 最佳爵士專輯獎
《Over The Moons》／蘇郁涵
■ 最佳爵士歌曲獎
〈天才與笨蛋〉／《Over The Moons》／蘇郁涵
■ 最佳節奏藍調專輯獎
《((No wool. No hump))》／羊駝小姐
■ 最佳節奏藍調歌曲獎
〈These Days〉／《These Days》／雲端司機
■ 最佳另類流行專輯獎
《1997》／雲端司機
■ 最佳另類流行歌曲獎
〈和大安區蘇格拉底打羽球 feat.阿橘Ahhg〉／《一體多面：圓 一切都同時存在》／鐘奕安
【評審團獎】
蘇郁涵／《Over The Moons》
【GIMA 影響力獎】
台北藍調（Blue Note Taipei）及創辦人蔡輝陽
最大贏家是旅美爵士演奏家蘇郁涵，她以《Over The Moons》拿下評審團獎、最佳爵士專輯獎與最佳爵士歌曲獎，共奪3項大獎，成為典禮焦點。 最佳專輯獎由落日飛車 Sunset Rollercoaster 的《QUIT QUIETLY》獲得，製作人為王昱辰與曾國宏。這張作品也展現出樂團在年度創作上的整體實力。 得獎者還包括巴奈、熊仔、雲端司機、漂流出口與落日飛車等；典禮也安排大象體操、Balming Tiger、李英宏、鄭雙雙與Tempalay等跨界演出，氣氛熱烈。
精華 FAQ
最大贏家是旅美爵士演奏家蘇郁涵，她以《Over The Moons》拿下評審團獎、最佳爵士專輯獎與最佳爵士歌曲獎，共奪3項大獎，成為典禮焦點。
最佳專輯獎由落日飛車 Sunset Rollercoaster 的《QUIT QUIETLY》獲得，製作人為王昱辰與曾國宏。這張作品也展現出樂團在年度創作上的整體實力。
得獎者還包括巴奈、熊仔、雲端司機、漂流出口與落日飛車等；典禮也安排大象體操、Balming Tiger、李英宏、鄭雙雙與Tempalay等跨界演出，氣氛熱烈。
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