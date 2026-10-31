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金音17／旅美演奏家蘇郁涵奪3大獎 完整得獎名單出爐

記者林士傑／即時報導
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旅美爵士演奏家蘇郁涵成為贏家。(圖／金音創作獎提供)
旅美爵士演奏家蘇郁涵成為贏家。(圖／金音創作獎提供)

AI摘要

文章摘要整理：

第17屆金音創作獎在北流登場，蘇郁涵以《Over The Moons》勇奪評審團獎、最佳爵士專輯與歌曲獎，成為本屆最大贏家，完整得獎名單也同步揭曉。

第17屆金音創作獎頒獎典禮昨晚在北流登場，以「聲觸(TRUE)極境」主題，號召歷屆入圍者及得主「回娘家」頒獎，共同見證榮耀時刻。旅美爵士演奏家蘇郁涵不久前剛拿下2座金曲獎，昨晚共奪得本屆金音獎評審團獎以及最佳爵士專輯、歌曲獎，以3項大獎成為贏家。

另外，主辦單位還規劃4場夢幻跨界共演及2段重磅演出，像是大象體操攜手韓團Balming Tiger團員元震共演、李英宏與鄭雙雙以及國語作業簿帶來經典音樂趴，壓軸的日本搖滾樂團Tempalay以迷幻曲風打動全場，興奮直呼很想小籠包。

第17屆金音創作獎完整得獎名單

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster(製作人:王昱辰、曾國宏)

■ 最佳樂團獎

漂流出口／《Masonolay i Cepo’》

■ 最佳創作歌手獎

羅妍婷／《Tumbleweed from nowhere》

■ 最佳新人獎

debloop／《Puffer Bone》

■ 最佳樂手獎

林偉中／《Live Without Irony》／鼓組

Brandon Lin／《Sure As The Sun Will Rise》／電貝斯，長號

鄭宇泰／《氣孔生成維度》／長笛

■ 最佳現場演出獎

《TMSX : 10 Years of Shhh》／ That's My Shhh

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《Ore》／ena mori

【類型音樂獎項】

■ 最佳搖滾專輯獎

《七日譚 Heptaméron》／Acid Brain 酸腦

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈自種自收〉／《普通活著》／楊世暄

■ 最佳民謠專輯獎

《來了》／巴奈

■ 最佳民謠歌曲獎

〈是誰〉／《來了》／巴奈

■ 最佳嘻哈專輯獎

《YUHUM》／2CHANGE

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈520〉／《520》／熊仔

■ 最佳電音專輯獎

《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心 （共同創作人： 葉庭均）

■ 最佳電音歌曲獎

〈Balls Hit the Floor〉／《GGGG_2》／yyt

■ 最佳爵士專輯獎

《Over The Moons》／蘇郁涵

■ 最佳爵士歌曲獎

〈天才與笨蛋〉／《Over The Moons》／蘇郁涵

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《((No wool. No hump))》／羊駝小姐

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈These Days〉／《These Days》／雲端司機

■ 最佳另類流行專輯獎

《1997》／雲端司機

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈和大安區蘇格拉底打羽球 feat.阿橘Ahhg〉／《一體多面：圓 一切都同時存在》／鐘奕安

【評審團獎】

蘇郁涵／《Over The Moons》

【GIMA 影響力獎】

台北藍調（Blue Note Taipei）及創辦人蔡輝陽

精華 FAQ

  • 最大贏家是旅美爵士演奏家蘇郁涵，她以《Over The Moons》拿下評審團獎、最佳爵士專輯獎與最佳爵士歌曲獎，共奪3項大獎，成為典禮焦點。

  • 最佳專輯獎由落日飛車 Sunset Rollercoaster 的《QUIT QUIETLY》獲得，製作人為王昱辰與曾國宏。這張作品也展現出樂團在年度創作上的整體實力。

  • 得獎者還包括巴奈、熊仔、雲端司機、漂流出口與落日飛車等；典禮也安排大象體操、Balming Tiger、李英宏、鄭雙雙與Tempalay等跨界演出，氣氛熱烈。

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