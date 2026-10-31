糗了…舒華大巨蛋主持叫錯名字 派偉俊慘變「派俊偉」

舒華（左）與派偉俊互動，右為黃偉晉。圖／讀者提供

AI摘要 文章摘要整理： 傳說對決十周年盛典首登台北大巨蛋，舒華與黃偉晉主持，派偉俊演出後被舒華口誤喊成「派俊偉」，他以幽默回應化解尷尬，並分享自己長年熱愛這款遊戲。

「Garena 傳說對決」十周年盛典首度登上臺北大巨蛋，超過3萬人到場！由韓國人氣女團i-dle舒華與黃偉晉擔綱主持，集結台韓6組超人氣演出卡司，包括 i-dle 成員泰國小公主MINNIE、韓國女團MAMAMOO成員頌樂與玟星，台灣代表則有天團告五人、婁峻碩、派偉俊、陳華、黃偉晉夢幻連動。

同樣也是「Garena 傳說對決」粉絲的派偉俊這次以「老戰友」身分受邀擔任10周年演唱會嘉賓，為此特別祭出「限定歌單」送給遊戲及粉絲當成祝賀之禮。

除了一連帶來「最後一次心碎」、「別戀」、「隔著螢幕想念你」、「左轉燈」，並獻唱專為「Garena傳說對決」量身打造、加入許多遊戲音效的經典合作曲「破防進入你心」，扣人心弦的旋律及迷人演繹功力瞬間喚起全場玩家的回憶！

舒華在派偉俊唱完後，竟意外脫口喊成「派俊偉」，讓她連忙道歉，並解釋自己因太專心欣賞演出，「真的太好聽了！」派偉俊則展現高EQ，貼心回應「沒關係，俊偉是很常見的名字」，幽默化解尷尬場面。

自曝把玩「Garena 傳說對決」融入自常生活的派偉俊透露，自己從高中時期就會和同學「五排」玩傳說，至今出遊或在出差在機場等飛機時仍會隨時開局，直言這款遊戲承載了他許多熱血青春。

派偉俊登大巨蛋開唱。圖／讀者提供

派偉俊登台開唱。圖／讀者提供

派偉俊特別祭出「限定歌單」送給遊戲及粉絲當成祝賀之禮。圖／讀者提供

派偉俊這次以「老戰友」身分受邀擔任10周年演唱會嘉賓。圖／讀者提供