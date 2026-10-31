曾與周杰倫合作電影 台灣製片人跨界「AI影視」進軍國際

創辦人江秉承演說IP保護議題。圖／特拉努基金會 Tyrannus Foundation提供

AI摘要 文章摘要整理： 曾參與周杰倫電影的製片人江秉承轉戰AI影視，在洛杉磯創辦影展與獎項，吸引85國創作者參與，並強調AI作品應保有人性、創意與社會責任。

曾參與周杰倫 電影「天台」、「叱吒風雲」的製片人江秉承（David Johnson），近年積極投入AI影視領域。由他主導創立的「LA AI Film Summit」與「特拉努天使獎」（Tyrannus Angel Awards），於美國時間10月24日在洛杉磯 City Club Los Angeles盛大登場，吸引全球85國創作者參與角逐。

擁有30年影視經驗的江秉承，現任主導文創股份有限公司CEO、台灣IP發展協會理事長，過去曾是天王周杰倫的得力助手，從台灣電影一路跨足好萊塢 ，如今更將觸角伸向AI影視新世界。

他觀察到生成式AI席捲全球，傳統影視產業正面臨巨大變革，尤其演員的工作機會與影視製作模式都可能受到衝擊，讓他決心投入這場產業革命。他更直言，現今許多AI影片充斥相互抄襲的內容，尤其亞洲市場有不少反覆翻拍的IP，故事缺乏新意，甚至充斥狗血情節與色情影像，讓他深感可惜。

因此，他希望透過創辦「特拉努天使獎」，鼓勵真正具有情感、創意與人文意義的AI影像作品，證明AI不只是炫技工具，更能擔起社會責任，同樣能說出感人肺腑的好故事！

江秉承這回選擇直接進軍美國，串聯矽谷AI創作力量與好萊塢成熟的電影工業體系，不僅希望讓華人影視創作者與國際接軌，更期待建立跨國合作與交流的新入口。

而首屆「特拉努天使獎」更吸引全球85國創作者角逐，官方公布35部入選作品，得獎作品來自美國、中國、印度、英國、突尼西亞、烏克蘭及澳洲等地，展現AI影像創作跨越國界的多元面貌。江秉承也親自擔任創始評審，與劉大偉、潘民生Ming Pan等影視專業人士共同為優秀作品把關。

其中最令人鼻酸的，是一部描繪烏克蘭戰火下日常生活的獲獎作品。創作者透過AI影像呈現戰爭中的生命處境，以動人故事獲得肯定，然而主辦單位透露，自從作品入圍後，便一直無法與作者取得聯繫，至今仍不清楚對方近況，讓團隊相當掛心。

這段插曲也讓江秉承更加堅信，無論AI技術如何進步，真正能夠打動觀眾的，始終是作品背後的人性、情感與生命故事。事實上，江秉承的AI雄心不只於創辦電影獎，他更希望未來能拍攝「AI與真人混合演出」的影視作品，讓新科技與專業演員相互結合，而非單純以AI取代真人。