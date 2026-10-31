心疼蔡康永燃燒自己換溫暖 林予晞發聲 金曲歌王也哭了

林予晞(中)攜手FunkyMo(右)、陳以恆跨界共演。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 林予晞首度登上金音獎舞台，與FunkyMo、陳以恆合作演出，談及表演壓力與蔡康永挺同志發言時，也強調音樂能帶來包容與力量。

林予晞曾在主演戲劇原聲帶獻唱，今晚攜手FunkyMo、陳以恆，跨界登上第17屆金音獎頒獎典禮舞台。至於有沒有機會發片？她說完成這次表演後：「如果大家想聽我唱歌，我會認真考慮！」

金音獎頒獎典禮今年主題為「聲觸（TRUE）極境」，奪得評審團獎的蘇郁涵跟戴曉君 合作開場表演，原住民吟唱跟爵士音樂相互交織，撼動人心。獻出初體驗的林予晞特別加入戲劇橋段，把功勞歸功於合作夥伴，「2位前輩雖然話不多，但彩排時那種自在、很鬆的感覺令人放心，讓我從中收穫甚多」。

三人合唱台語歌「服毒 Child」、英語歌「Maybe Next Time」，自立門戶的林予晞因同時主演兼任新戲製作人，發現過程困難重重，練習時被打動噴淚，期許未來能夠厲害到輕鬆說出「Maybe next time」。她也談到因為壓力太大，沒有安排獨唱，尤其是開頭的戲劇橋段，緊張到彩排無數次，好奇私下唱歌的歌單？她笑說是碧昂絲的作品。

她向來關注各種社會議題，對於蔡康永 為同志挺身而出，她大讚是很有智慧的前輩，尤其難忘蔡康永稱燃燒名聲換取溫暖那段，一旁的「金曲歌王」陳以恆說第一時間也深受觸動而掉下淚水。林予晞直言作為表演者，當然希望可以多待在舞台，去展現想說的話或是才能，所以有時候會特別保護有些事情，大家都會發生遇到困難或者不被接受的時刻，同志族群更是明顯，「來多聽音樂吧！我相信音樂的世界是可以接受大家，然後帶來力量」。

林予晞(中)相當感謝FunkyMo(左)、陳以恆耐心指導。記者林士傑／攝影

林予晞特別加入戲劇橋段。記者林士傑／攝影