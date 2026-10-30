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5百萬人瘋搶陳奕迅…中獎時間出爐 主辦突報警

記者林士傑／即時報導
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陳奕迅26場錄音演出掀搶票熱潮。圖／EAS Music Limited提供
陳奕迅26場錄音演出掀搶票熱潮。圖／EAS Music Limited提供

AI摘要

文章摘要整理：

陳奕迅將在香港舉辦26場錄音演出，近495萬人登記抽籤搶票，首輪結果11月2日公布，主辦同時發現黃牛兜售並已報警處理。

陳奕迅（Eason）歌聲動聽， 日前宣布要重新演繹出道至今的所有專輯，於12月12日起連辦26場現場錄音演出，門票全採登記抽籤制販售。2天時間吸引近5百萬名粉絲登記，主辦單位全力杜絕黃牛，將依公平購票原則一一檢視名單。

Eason跟團隊找回昔日合作夥伴，要重返31年前參賽的出道舞台香港演藝學院，舉辦「McDonald’s Presents: Recording Sessions With Mr. Eason Chan」錄音演出。然而現場錄音變數多，觀眾更需嚴格遵守禁聲禁拍規則，同樣也是挑戰自我的陳奕迅，笑稱眾所皆知他喜歡跟人分享音樂，「用這種方式一次跟這麼多人，應該也只有這一次」。

其實他過往每次開唱都會引發搶票大戰，這次演出更是空前絕後，共有495萬6164人在2天內完成登記，若以每名中籤者最多購買2張門票估算，中獎機率小於0.24%。主辦單位表示首輪抽籤結果於11月2日出爐，11月5日上午11點開放中籤者購票，更多詳情請洽香港Cityline購票網站。

此外，主辦單位也發現不肖黃牛兜售門票，嚴正強調至今尚未正式售出任何門票，已蒐證報警處理，同時呼籲：「切勿向黃牛或來路不明人士購票，以免受騙！」

精華 FAQ

  • 這次門票全面採登記抽籤制販售，粉絲需先完成登記再等候中籤結果。活動吸引大量人潮，顯示陳奕迅演出依舊具有極高號召力。

  • 文中指出，2天內共有495萬6164人完成登記，若以每位中籤者最多可買2張票估算，中籤機率小於0.24%，競爭相當激烈。

  • 主辦單位已發現有人兜售門票，因目前尚未正式售票，已蒐證並報警處理，同時提醒勿向黃牛購票；首輪抽籤結果將於11月2日出爐。

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