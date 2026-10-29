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被美化的18年苦難？「給阿嬤的情書」串流上線掀女性權益大論戰

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「給阿嬤的情書」登上串流平台後，口碑從一致讚譽轉向嚴重的兩極化分歧。(取材自微博...
「給阿嬤的情書」登上串流平台後，口碑從一致讚譽轉向嚴重的兩極化分歧。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《給阿嬤的情書》院線期以催淚故事爆紅，但登上串流後因女性權益與苦難美化爭議，輿論迅速分裂成兩極。

以潮汕僑批文化與鄉土情懷打動無數觀眾的電影「給阿嬤的情書」，上映初期憑藉1.6%的超低排片量逆風翻盤，不僅一路狂攬超20億人民幣票房，更在豆瓣拿下9.3的高分，被封為年度「催淚神作」。然而，隨著該片下映並登上串流平台後，輿論場卻爆發大規模爭議，口碑從全網一致讚譽轉向嚴重的兩極化分歧。

故事核心圍繞謝南枝為報恩，隱瞞鄭木生下南洋意外身亡的真相，並以死者名義為鄭妻葉淑柔寄送僑批長達18年。在院線上映期間，這段橫跨半生的承諾與善意謊言令無數影迷動容；但當觀眾脫離戲院的催淚氛圍、以理性視角重新審視時，反對聲音隨之湧現。

質疑者指出，這種「善意的隱瞞」看似感人，實則剝奪了女性知曉真相與重新選擇人生的權利，本質上是用溫情外衣包裝了女性的孤獨與犧牲。部分網友甚至直言，影片將阿嬤獨自扛過戰亂、拉扯孩子的苦難輕輕帶過，卻過度美化無私奉獻，有「將苦難與隱忍合理化」之嫌。

面對批評，支持者則為影片發聲辯護，認為不能脫離特定歷史背景去檢視當年的選擇。在當時的時代背景下，僑批不僅是經濟來源，更是精神支柱；謝南枝的選擇展現的是小人物之間的信義與溫情。支持者強調，記錄歷史下普通女性的真實一生並不等於推崇苦難，被時代淹沒的小人物值得被看見。

目前，「給阿嬤的情書」在評分網站上的總體分數雖仍維持在高位，但評論區與社交平台上的討論已徹底撕裂。這場從「感性共鳴」走向「理性批判」的口碑反轉，讓這部黑馬佳作在票房大賣之餘，留下了更深層的討論空間。

精華 FAQ

  • 它在僅有1.6%超低排片下逆勢走紅，靠潮汕僑批文化與鄉土情懷打動觀眾，最終票房突破20億人民幣，豆瓣也拿下9.3高分，因而被視為年度催淚神作。

  • 批評者認為片中以善意名義隱瞞真相，剝奪女性知情與重新選擇人生的權利，也有人指出影片淡化阿嬤長年承受的戰亂與孤獨，過度美化隱忍與犧牲。

  • 支持者認為必須放回特定歷史背景理解，僑批在當年不只是金錢來源，也是精神支柱；謝南枝的做法體現小人物的信義與溫情，並不等於鼓吹苦難。

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