洗衣凝珠、牙膏… 肖戰演唱會伴手禮超實用 無差別寵粉獲好評
肖戰南京演唱會以洗衣凝珠、牙膏、潔面乳等超實用伴手禮引爆話題，且不分票價統一配置，兼顧安全與寵粉誠意。
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肖戰南京演唱會以洗衣凝珠、牙膏、潔面乳等超實用伴手禮引爆話題，且不分票價統一配置，兼顧安全與寵粉誠意。
大陸男星肖戰近日在南京舉辦「出口·我們」巡迴演唱會，除了舞台演出引發關注，送給歌迷的伴手禮更意外成為話題。不同於一般演唱會以紀念卡片、徽章等周邊為主，肖戰這次直接送上洗衣凝珠、牙膏、潔面乳等日用品，有歌迷實測整袋重量約8.5公斤，笑稱看完演唱會彷彿搬了一趟家，讓「最實用演唱會伴手禮」成為熱議焦點。
據歌迷在社群平台分享，兩場南京場演唱會上，每個座位都備有紅色帆布袋，內含官方應援棒、明信片、貼紙及本場限定彩帶，還有洗衣凝珠、兩款牙膏，以及潔面乳、抗皺霜等日常用品，讓不少歌迷直呼意外。
受到好評的是，這次伴手禮並未因票價不同而有所區別。據歌迷分享，從390元人民幣的看台票到1960元的內場票，觀眾拿到的禮包配置一致。相較部分演唱會依票價提供不同等級的贈品，肖戰這次不分座位區的安排，讓歌迷感受到同等對待，也成為亮點。
伴手禮的設計還考量到現場安全。演唱會原本會從空中飄落的限定彩帶，這次提前分裝進袋，讓觀眾可以直接收藏，減少散場時為撿拾彩帶而出現人群擁擠的情況。對歌迷而言，既有演出紀念，也兼顧實際使用需求。
相較於拍照留念後可能被收進櫃子的文創周邊，洗衣凝珠、牙膏及清潔保養用品都是日常消耗品，讓伴手禮不只在演出當天帶來驚喜，也能在返家後繼續派上用場。禮包中的多個品牌亦與肖戰的商業合作形象有所關聯，兼具產品曝光與粉絲福利效果。
不少開箱的歌迷笑稱，「看完演唱會以為自己去了一趟大賣場」、「整整8.5公斤，手快斷了但心裡超級甜」，也有網友幽默留言，「這是史上最實用伴手禮，連買日用品的錢都省了」、「不分座位區人人有分，真的感受到滿滿尊重與寵粉誠意」，大讚這場演唱會不僅視覺聽覺滿足，連後續生活都被照顧到了。
因為這次不是一般周邊，而是直接送洗衣凝珠、牙膏、潔面乳、抗皺霜等日用品，既能收藏也能立刻使用，讓粉絲覺得超出預期，因此成為網路討論焦點。 歌迷分享指出，從390元人民幣看台票到1960元內場票，拿到的禮包內容完全一致，沒有因座位或票價不同而分級，讓粉絲感受到被平等對待。 主辦方把原本會空中飄落的限定彩帶提前分裝進袋，讓觀眾能直接帶走收藏，減少散場時人群搶撿的擁擠情況，同時兼顧紀念性與現場安全。
精華 FAQ
因為這次不是一般周邊，而是直接送洗衣凝珠、牙膏、潔面乳、抗皺霜等日用品，既能收藏也能立刻使用，讓粉絲覺得超出預期，因此成為網路討論焦點。
歌迷分享指出，從390元人民幣看台票到1960元內場票，拿到的禮包內容完全一致，沒有因座位或票價不同而分級，讓粉絲感受到被平等對待。
主辦方把原本會空中飄落的限定彩帶提前分裝進袋，讓觀眾能直接帶走收藏，減少散場時人群搶撿的擁擠情況，同時兼顧紀念性與現場安全。
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