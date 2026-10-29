演活「畢凱艦長」與「X教授」影星派屈克史都華辭世 享壽86歲

影星派屈克史都華（Patrick Stewart）已經辭世，享壽86歲。他是英國莎士比亞戲劇演員，更憑藉「星際爭霸戰」及「X戰警」系列作品走紅好萊塢。路透

AI摘要 文章摘要整理： 英國影星派屈克史都華於洛杉磯家中辭世，享壽86歲，他以畢凱艦長與X教授等經典角色聞名，並在疾病纏身下走完人生。

官方聲明今天表示，影星派屈克史都華（Patrick Stewart）已經辭世，享壽86歲。他是英國莎士比亞戲劇演員，更憑藉「星際爭霸戰」及「X戰警」系列作品走紅好萊塢 。

法新社報導，這份聲明寫道：「我們懷著無比悲痛的心情宣布，在摯愛妻子桑妮（Sunny）悉心陪伴下，派屈克史都華爵士昨天在洛杉磯 （Los Angeles）的家中逝世。他生前曾經歷一段短暫而令人心碎的旅程，與阿茲海默症 （Alzheimer's Disease）及路易氏體失智症（Lewy Body Dementia）搏鬥。」

派屈克史都華出身於英格蘭北部的約克郡（Yorkshire），早年在英國皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）登台演出，之後跨越大西洋，在美國舞台及影視圈展開備受好評的演藝生涯。

他在好萊塢最知名的角色，包括在「星際爭霸戰」系列影集「銀河飛龍」（Star Trek: The Next Generation）中飾演「畢凱艦長」尚路克畢凱（Jean-Luc Picard），以及在多部「X戰警」（X-Men）系列電影和相關漫威（Marvel）電影中飾演「X教授」查爾斯賽維爾（Charles Xavier）。

聲明表示：「他渾厚的嗓音與獨樹一格的才華，將永遠與各種類型作品中令人難忘的演出畫上等號。」