金鐘國、秋成勳「被台灣雞睪丸逼瘋」ZICO求饒：讓我吃土

秋成勳挑戰吃雞睪丸。圖／friDay影音提供

AI摘要 文章摘要整理： 金鐘國、秋成勳與ZICO在台灣旅遊兼挑戰在地怪食，節目收視爆紅，ZICO被雞睪丸嚇到求饒，旅程也意外促成金鐘國邀歌合作。

由韓國「肌肉猛男」秋成勳、金鐘國攜手音樂人ZICO主持的實境綜藝「真男人的旅行法 in 台灣」，開播後人氣爆棚，不僅勇奪韓國Netflix 前4名，更創下台灣friDay影音今年最高觀看紀錄，蟬聯全站收視冠軍。三人一路從台北玩到高雄，除了體驗傳統火療與洗頭，更前往嘉義挑戰各式在地特色料理，展開驚心動魄的「美食震撼教育」。

面對嘉義養生餐廳端出的炸蟋蟀與黑螞蟻煎餅，秋成勳與金鐘國還能淡定當作補蛋白質 ，但面對「三杯田鼠」與「雞睪丸」時3人徹底失守。ZICO看到雞睪丸嚇得直呼：「就算打仗我也不行，讓我吃土好嗎？」

最後金鐘國甚至把逃跑的經紀人抓回來，逼對方一次硬吞三顆，經紀人吃完狂灌可樂、噴漱口水解救口腔的爆笑畫面令觀眾噴飯。

隨著台灣旅程邁入尾聲，3人感情也迅速升溫。金鐘國更在旗津渡輪上向ZICO提出合作邀約，希望他能為自己的出道30周年專輯寫歌，讓這趟台灣行意外促成跨界合作美事。然而隨著台灣篇下週圓滿劃下句點，節目將轉戰印尼美娜多，ZICO也將正式交棒給全新老么。

節目組宣布，全新陣容將由「體弱美男」安宰賢接棒加入！過去在綜藝中以笨拙體能與「紙片人偶」形象深植人們心中，這次碰上兩位體能極致的肌肉硬漢，截然不同的體能與個性反差，預計將擦出全新爆笑火花。「真男人的旅行法 in 台灣」每周三於friDay影音獨家跟播中。