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遭中國封殺 蔡康永首認損失嚴重但我不在乎身敗名裂

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遭中國封殺 蔡康永首認損失嚴重但「我不在乎身敗名裂」

記者林怡秀／即時報導
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蔡康永（右）接受王偉忠專訪。圖／摘自YT「欸！我說到哪裡了？」
蔡康永（右）接受王偉忠專訪。圖／摘自YT「欸！我說到哪裡了？」

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永在節目中首度坦承遭中國封殺後損失嚴重，但強調自己不在乎名聲受損，只想以理性、開朗的方式參與公共討論與選舉。

蔡康永今上王偉忠主持的中廣「欸！我說到哪裡了？」，他先前因現身沈伯洋造勢場合，就此捲入政治風暴中心，甚至遭中國切割封殺，他在節目上露臉，直言確實損失嚴重，不過他承受得起，也不在乎身敗名裂，「我就是做我想做的事情」。

王偉忠坦言，看到蔡康永因此遭到議論，心情十分複雜，蔡康永表示自己確實收到很多慰問，而他一直都希望可以用理性開朗的方式面對不同立場，如果每次選舉都會造成對立，恐怕很難真正快樂。外界質疑他是否沒想過後果？他表示自己只是想證明選舉也能就事論事，「如果有人競選，做得到就事論事，做得到開朗理性，萬一能做到這件事，然後成功了，那以後的人都相信有這個選擇。」

蔡康永表示自己一直都很OK，「」但他並非完全沒有波濤起伏：「如果你追求平靜，是為了不生波，那幹嘛活著？平靜不是活著的目標，人平靜後會變得強大。」他直言已經遭逢巨大損失，「經得起折騰卻不去折騰，那不是很浪費？」

他直言，他只是單純希望，如果有人可以做得到在選舉時可以和平理性，他想試試看做那個人，就算此事不可為，但他仍希望可以往這個方向邁進，「我損失嚴重啊，但有什麼問題嗎？我就是不想持盈保泰，我沒有在乎身敗名裂，那有什麼關係？我想不通握著名聲要幹嘛，不把它燒了換點溫暖要幹嘛？我就是做我自己想做的事情。」

他說接受損失當然會痛苦，「當然，我欠粉絲們太多了，這地方給我太多經驗是我永遠不會再得到的，我在消失之前起碼要跟人家說，我沒辦法再跟你們見面了，我永遠感謝你們」，這也是他在微博發聲的原因。

他表示大家都很擔心他是不是被打倒，「但我在風暴當中，並沒有感受到那個風暴。選舉中如果有個人可以東看看西看看，保持中立的立場，我希望將來其他人跑去不那麼認同的那一邊的時候，去感受為什麼這麼多人會聽他的，他是不是有些地方值得人相信的，當票投給你想要的生活的時候，你就贏了。」他認為候選人一定禁不起檢視，因為沒有人是完美的，「但只要他給的生活方式是你想要的，那就夠了」。

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精華 FAQ

  • 他因現身沈伯洋的造勢場合，引發外界關注與政治爭議，進而被中國切割封殺。蔡康永在節目中也坦言，這件事確實造成他相當嚴重的損失。

  • 蔡康永表示自己承受得起，也不在乎身敗名裂，認為名聲不是最重要的事。他強調自己只是做想做的事情，並不想為了保住名聲而放棄立場。

  • 蔡康永說，雖然接受損失會痛苦，但他想在消失前向支持者說明無法再見面的原因，也感謝粉絲多年來的陪伴，並希望選舉能朝理性、就事論事的方向前進。

蔡康永 沈伯洋 王偉忠

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