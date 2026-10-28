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肖戰被大5歲女星強勢倒追…霸氣壁咚竟撞破牆內幕曝光

記者陳慧貞／即時報導
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肖戰(左)、姜妍主演「小城良方」，劇中上演一段女追男的感情戲。圖／愛奇藝國際版提...
肖戰(左)、姜妍主演「小城良方」，劇中上演一段女追男的感情戲。圖／愛奇藝國際版提供

AI摘要

文章摘要整理：

《小城良方》開播後話題不斷，姜妍在劇中倒追肖戰，壁咚戲還意外撞破牆板；肖戰則分享角色分析與即興演出，並在追劇團活動中逗樂全場。

陸劇男神肖戰主演的療癒醫療劇「小城良方」開播後話題不斷，劇中姜妍勇敢追愛，不僅直球告白，還霸氣壁咚肖戰，兩人隨著劇情發展上演深情熱吻，女追男的感情線成為一大看點。沒想到拍攝壁咚戲時，姜妍竟把肖戰身後的牆板撞破，讓她當場傻眼，肖戰則暖心安慰：「妳對牆有負罪感就行，別對我有負罪感！」

「小城良方」中，肖戰飾演的神經外科醫生「劉錚亮」原本前途無量，卻因醫療事故陷入低潮，返鄉後遇上個性豪爽的殯葬用品店老闆「艾辰」（姜妍飾）。艾辰看上劉錚亮後主動追愛，霸氣表示「我覺得你配得上我，處處看！」卻遭對方冷回「我覺得你配不上我」，反而激起她的好勝心，直接揪住衣領壁咚。第13集中，艾辰更主動獻吻，讓原本不斷拒絕的劉錚亮終於動心。

談到角色，肖戰分析，劉錚亮屬於迴避型人格，總用冷漠保護自己，艾辰的勇敢與堅定，恰好是他欠缺的特質。為深入揣摩人物，他還與導演討論角色成長背景，補足劇本未交代的求學及職場經歷。肖戰也透過即興表演，呈現角色逐漸融入小城生活的過程，其中一場為陪伴患有恐雪症的劉錚亮，眾人聚在房間打牌的戲，是他臨時提出的點子，也是他特別喜歡的一場戲。

肖戰日前與姜妍等演員出席追劇團活動，不僅重現劇中厭世台詞「那太好了，你就能把我開了！」還化身短劇霸總，板起臉說出「先把規矩立住，路才能越走越寬」，逗樂全場。此外，他也模仿劇中醫院巨型宣傳海報上的尷尬笑容，讓現場笑聲不斷。肖戰表示，導演拍攝時刻意避免煽情，希望情緒自然流露，讓觀眾在笑聲與淚水間感受角色的溫度。

肖戰在「小城良方」中一度成為「厭世代表」。圖／愛奇藝國際版提供
肖戰在「小城良方」中一度成為「厭世代表」。圖／愛奇藝國際版提供

肖戰(左)在「小城良方」中飾演天才醫生劉錚亮。圖／愛奇藝國際版提供
肖戰(左)在「小城良方」中飾演天才醫生劉錚亮。圖／愛奇藝國際版提供

精華 FAQ

  • 她飾演的艾辰主動向劉錚亮直球告白，還霸氣表示「我覺得你配得上我，處處看！」，之後更直接揪住衣領壁咚，展現強勢追愛的性格。

  • 拍攝壁咚戲時，姜妍不小心把肖戰身後的牆板撞破，讓她當場傻眼；肖戰則暖心安慰她，說「妳對牆有負罪感就行，別對我有負罪感！」

  • 肖戰認為劉錚亮屬於迴避型人格，會用冷漠保護自己，並與導演討論補足背景設定；他也提出打牌戲點子，還在活動上重現台詞與霸總橋段。

肖戰

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