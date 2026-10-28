李昀銳金髮背心變痞帥男神…關曉彤跑步海蟑螂驚魂曝光

關曉彤在「耀眼」飾演家道中落的千金「晴也」。圖／中天娛樂台提供

AI摘要 文章摘要整理： 關曉彤與李昀銳在《耀眼》中詮釋從歡喜冤家走向彼此治癒的戀人，兩人也分享拍攝時的訓練、追劇偏好與海邊海蟑螂驚魂。

關曉彤、李昀銳主演青春愛情成長劇「耀眼」，劇中2人分飾家道中落的千金「晴也」與痞帥少年「邢武」，從歡喜冤家發展成彼此治癒的戀人。這也是關曉彤時隔近10年再度接演現代偶像劇，她坦言被輕喜感、貼近生活的劇情打動，私下更是十足的偶像劇迷，自封「偶像劇大戶」，笑稱自己是「土狗」，追劇時會看得無法自拔。

談到追劇喜好，關曉彤直言堅持結局必須是HE（Happy Ending），最好一路甜到底，「中間有個什麼讓我不舒服了，我就不愛看那種劇情，我就想看一路爽、一路甜，不能有坎坷！」尤其不能接受男主角遇到阻礙就動搖，強調男主角一定要堅定。

兩人拍戲前幾乎沒有交集，李昀銳透露學生時期看過關曉彤演出「好先生」，立刻被她笑虧：「原來你是我的影迷！」關曉彤則稱讚李昀銳努力、敬業，沒想到他也能駕馭叛逆角色。李昀銳為詮釋扛起家庭重擔的邢武，特別進行增肌訓練，收工後還曾跑6、7公里回飯店，但儘管如此，在跑完後也得休息好幾天，而關曉彤卻天天跑步、進健身房，甚至嚴格控制飲食，令他佩服不已。

說起拍攝過程，李昀銳最喜歡浪漫橋段，關曉彤則對穿校服、被拉著手在操場奔跑的戲印象深刻，對此，李昀銳吐露意外插曲，笑稱拍攝這場戲時，他一心想跑出「大步奔跑、浪漫又有救贖感」的效果，結果跑得太投入，完全沒發現關曉彤跟不上。拍海邊戲時，關曉彤最怕的事竟真的發生，一隻海蟑螂在她身旁盤旋，甚至疑似想鑽進衣服，工作人員當下不敢告知，直到事後看到畫面，她才崩潰直呼：「當時我都覺得天塌了！」

關曉彤(左)、李昀銳在「耀眼」中，詮釋一段家道中落千金與叛逆少年的愛情故事。從互看不順演到彼此治癒的歡喜冤家。圖／中天娛樂台提供

關曉彤、李昀銳把「耀眼」劇組變成「行動健身房」。圖／中天娛樂台提供

李昀銳在「耀眼」中飾演在海島小鎮生活的少年「邢武」。圖／中天娛樂台提供

關曉彤(右)、李昀銳在「耀眼」中，從歡喜冤家到彼此治癒的戀人。圖／中天娛樂台提供