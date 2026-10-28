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「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

記者陳穎／即時報導
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劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

AI摘要

文章摘要整理：

劉濤出席義大利精品品牌活動時，與創辦人互動被拍到多次觸碰肩腰、疑似碰胸，引發網友質疑肢體界線與公開場合的尊重問題。

中國女星劉濤憑「瑯琊榜」、「羋月傳」等戲劇走紅，2007年閃婚嫁給富商王珂後，也曾陪伴丈夫度過財務危機。沒想到，近日她出席義大利精品品牌Brunello Cucinelli活動時，卻因與品牌創辦人互動的畫面引發爭議，對方多次伸手碰觸她的肩膀、腰部，部分畫面更引發網友對肢體界線的質疑，相關影片曝光後迅速掀起討論。

劉濤當天身穿合身禮服亮相，48歲的她保養得宜，氣質依舊亮眼。不過，從網路流傳的活動畫面可見，她與品牌創辦人布魯內洛庫奇內利（Brunello Cucinelli）合影及互動時，對方多次伸手接觸她的身體，手部位置從肩膀延伸至腰部，還有疑似碰觸到胸部，部分動作也引發外界對是否超出一般社交分寸的討論。

面對對方的肢體接觸，劉濤幾度側身、縮肩並調整站姿，似乎試圖拉開距離；合影過程中，對方也有將她往身邊帶的動作。影片中，劉濤仍維持活動場合的笑容，完成拍攝後轉身離開，相關片段則被網友截取並在社群平台流傳。

影片曝光後，不少網友對這段互動表達不滿，留言質疑：「這根本是伸鹹豬手！」、「看劉濤的反應就知道多不舒服了」、「太心疼女明星了！」討論焦點集中在公開活動中的肢體界線，以及藝人是否有足夠空間表達自己的意願。

此外，也有網友翻出其他女星出席相關品牌活動的照片與影片，指出陳都靈、韓國女星金裕貞、滑雪選手谷愛凌及李小冉等人，過去與創辦人互動時，也曾出現摟腰或近距離肢體接觸的畫面，再度引發討論。

精華 FAQ

  • 她是在出席義大利精品品牌 Brunello Cucinelli 的活動時，被拍到與品牌創辦人互動。相關畫面曝光後，因對方多次觸碰她的身體而迅速引發討論。

  • 畫面顯示對方多次伸手碰觸劉濤的肩膀、腰部，部分片段還被認為疑似碰到胸部；合影時也有將她往身邊帶的動作，因此被質疑超出一般社交分寸。

  • 有網友翻出陳都靈、金裕貞、谷愛凌和李小冉等人過去與該品牌創辦人的互動照，指出也曾出現摟腰或近距離接觸，讓這類合影習慣再度成為焦點。

劉濤 義大利

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