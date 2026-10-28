金鐘拍到黃鐙輝喉部怪異凸起 粉絲提醒 老婆急帶他就醫

黃鐙輝上台時，頸子處有明顯異常凸起。圖／摘自YouTube

AI摘要 文章摘要整理： 黃鐙輝在金鐘典禮被粉絲提醒喉部疑似異常，萁萁隨即帶他檢查甲狀腺，醫師建議半年後再追蹤；他雖與個人獎擦身而過，仍為戲劇團隊得獎感到開心。

「我們與惡的距離II」拿下今年金鐘最大獎「戲劇節目獎」，眾演員上台，鏡頭掃過黃鐙輝時，粉絲竟然看到他喉結下方出現異常凸起，寫信來關懷「你疑似是『甲狀腺水泡』建議去醫院掛號一下頭頸外科」，黃鐙輝老婆萁萁大驚，這粉絲能在人群中看到他的結節，「這肯定是真愛無疑」。

萁萁說，要在畫面中看這麼細，除非是用手機格放來看，否則不可能在一閃而過的畫面中看到，今天她剛好要帶黃鐙輝檢查甲狀腺，「謝謝粉絲，我會問醫生狀況」。結果看完醫生後，醫生說因為他6月才做過健檢，這狀況要照超音波，要半年後才能再照，「到時候如果結節變大了，就得進行穿刺，看是惡性還是良性」。

萁萁說，其實黃鐙輝兩年前就查出有結節，但狀況一直維持良好，平時看不出來，今天到了醫院，凸起的地方又消下去了，「醫生說，水泡有時會漲，有時會縮，從外表來看不好說，還是得透過超音波才能知道狀況，所以算起來，要12月再照一次」。

黃鐙輝今年綜藝和戲劇都入圍金鐘，雖然個人獎兩邊最後都沒得，但他早已平常心，「跟很多長輩藝人久了就知道，得不得獎，得靠運氣，要看這屆評審喜好，但我這次演思覺失調症患者，讓角色被看到，『我們與惡的距離II』當晚也拿下最大獎，跟所有演員、工作人員一起參與、一起上台，已與有榮焉」。

最好笑的是，他下台後還跑去一一跟前排的視帝、視后入圍者熱情打招呼，仔仔看了衝上來抱住他喊「好了，好了啦，又不是你得獎」，笑壞眾人，黃鐙輝說，和仔仔認識很久了，「他的第一部電影『愛你一萬年』我就跟他演兄弟，雖多年沒見，但關係還在」。

黃鐙輝上台時，頸子處有明顯異常凸起。圖／摘自YouTube