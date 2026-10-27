櫻井翔、林志玲共舞畫面社群狂燒 粉絲舉應援扇他看到了

櫻井翔沒想到有不少粉絲拿著他的應援扇前來。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

AI摘要 文章摘要整理： MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI 首度海外登台，櫻井翔主持、林志玲驚喜共舞成焦點，櫻井翔感謝粉絲應援引爆社群熱議。

亞洲音樂盛事「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」於10月25日在台北小巨蛋盛大登場，集結ATEEZ、&TEAM、NCT WISH、櫻坂46 四組人氣藝人輪番獻唱，並由日本 人氣藝人櫻井翔擔任主持，國際名模林志玲 更驚喜現身擔任特別嘉賓，為活動增添話題亮點。

影片來源：噓！星聞

「MUSIC EXPO LIVE」是一場匯聚活躍於亞洲及全球舞台的頂尖藝人，帶來僅此一場且獨一無二的特別演出音樂盛典，於2025年11月首度在東京巨蛋舉辦，今年首度跨出日本、移師台北，展開海外演出。原訂於10月24日、25日舉行的兩日活動，首日因颱風影響取消，第二日演出則由 ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM 四組藝人接力登台，為樂迷帶來精彩演出，

率先登場的 &TEAM 創下日本出道男子團體首度打入 BILLBOARD 200排行榜前20名的亮眼成績，他們以「Good Boy（日文版）」揭開演出序幕，台灣籍成員王奕翔(NICHOLAS) 與團員分享在地話題，詢問大家來台最想吃的美食及想學習的語言，展現專屬台灣舞台的親切互動。

接著登場的是持續締造百萬銷量佳績、氣勢如虹的 NCT WISH。以重新詮釋日本經典流行歌曲、引發話題的「BOY MEETS GIRL」開場，他們即將於明年在1月23日與4月3日再度來台舉辦專場演出，六位成員全力投入演出，即使汗水浸濕衣衫，仍以滿滿能量回應觀眾熱情，展現新世代男團的清新魅力。

海外演出經驗持續累積的櫻坂46，當16位登台成員的姓名出現在舞台螢幕上，現場粉絲立即以熱烈應援聲回應。隨後接連演唱以藤吉夏鈴擔任中心成員、充分展現表現力的「Start over!」，透過俐落精準的舞蹈、強烈的舞台張力，以及各曲目不同的中心成員配置，呈現櫻坂46獨有的音樂世界觀。

本次活動另一大亮點，則是「MUSIC EXPO LIVE」限定的特別企劃。&TEAM 特別翻唱日本樂團

ORANGE RANGE 於2004年發行的經典歌曲「以心電信」。原曲於2004年發行，之後也曾於2009年由王心凌翻唱，因此音樂一下，立即受到全場粉絲的熱烈歡迎。&TEAM 在演唱時，還特別融入了王心凌MV中的舞蹈動作。歌曲進入後半段時，櫻井翔與林志玲驚喜加入舞蹈行列，成為絕無僅有的跨海夢幻合作。

擔任壓軸演出的 ATEEZ，一登場便以震撼氣勢引爆全場歡呼。ATEEZ此次攜手14名舞者，以充滿爆發力的「Adrenaline」揭開演出序幕，展現強烈的舞台張力與精準的表演實力。接續帶來在全球社群平台引發話題的「BAD」，崔傘首次在台灣親自詮釋「震胸舞」，全場粉絲開心沸騰。

演出尾聲，主持人櫻井翔表示：「我感受到台北的大家那種『等這一刻等很久了！』的熱情。身為主持人，能夠從舞台上俯瞰整個觀眾席，是一項特別的優勢。我看見觀眾席上有寫著韓文、漢字的應援扇，也看見了日文的應援訊息，感受到大家跨越海洋，透過音樂彼此連結的熱情。」

他特別感謝粉絲們舉著他的應援扇，誠摯道謝立刻讓所有嵐的歌迷感動尖叫。因為24日活動取消，不少人因此失去和偶像見面的機會，有粉絲特地從國外飛來，只為見到櫻井翔，如今不只能讓他感受到在台灣的超高人氣，社群上討論熱度更是至今居高不下，相關影片全球瘋傳。

此外，「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」活動內容也確定將由日本 NHK 與台灣 TVBS 共同製作節目，分別於日本及台灣播出。除了收錄現場精彩演出，節目也預計加入後台訪談等內容，讓觀眾有機會進一步感受藝人們在舞台前後的魅力。詳細播出時間及相關資訊，將於日後透過 NHK、TVBS 官方管道公布。

林志玲以特別嘉賓的身分帶來驚喜。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

&TEAM展現精湛的歌舞實力。圖/寬宏藝術提供

櫻坂46舞蹈充滿力與美。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

櫻井翔和林志玲首度同台合作。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

ATEEZ壓軸掀起全場高潮。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

NCT WISH已經是來台常客。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供