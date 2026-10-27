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櫻井翔、林志玲共舞畫面社群狂燒 粉絲舉應援扇他看到了

記者李姿瑩／即時報導
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櫻井翔沒想到有不少粉絲拿著他的應援扇前來。圖／MUSIC EXPO LIVE 2...
櫻井翔沒想到有不少粉絲拿著他的應援扇前來。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

AI摘要

文章摘要整理：

MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI 首度海外登台，櫻井翔主持、林志玲驚喜共舞成焦點，櫻井翔感謝粉絲應援引爆社群熱議。

亞洲音樂盛事「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」於10月25日在台北小巨蛋盛大登場，集結ATEEZ、&TEAM、NCT WISH、櫻坂46 四組人氣藝人輪番獻唱，並由日本人氣藝人櫻井翔擔任主持，國際名模林志玲更驚喜現身擔任特別嘉賓，為活動增添話題亮點。

影片來源：噓！星聞

「MUSIC EXPO LIVE」是一場匯聚活躍於亞洲及全球舞台的頂尖藝人，帶來僅此一場且獨一無二的特別演出音樂盛典，於2025年11月首度在東京巨蛋舉辦，今年首度跨出日本、移師台北，展開海外演出。原訂於10月24日、25日舉行的兩日活動，首日因颱風影響取消，第二日演出則由 ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM 四組藝人接力登台，為樂迷帶來精彩演出，

率先登場的 &TEAM 創下日本出道男子團體首度打入 BILLBOARD 200排行榜前20名的亮眼成績，他們以「Good Boy（日文版）」揭開演出序幕，台灣籍成員王奕翔(NICHOLAS) 與團員分享在地話題，詢問大家來台最想吃的美食及想學習的語言，展現專屬台灣舞台的親切互動。

接著登場的是持續締造百萬銷量佳績、氣勢如虹的 NCT WISH。以重新詮釋日本經典流行歌曲、引發話題的「BOY MEETS GIRL」開場，他們即將於明年在1月23日與4月3日再度來台舉辦專場演出，六位成員全力投入演出，即使汗水浸濕衣衫，仍以滿滿能量回應觀眾熱情，展現新世代男團的清新魅力。

海外演出經驗持續累積的櫻坂46，當16位登台成員的姓名出現在舞台螢幕上，現場粉絲立即以熱烈應援聲回應。隨後接連演唱以藤吉夏鈴擔任中心成員、充分展現表現力的「Start over!」，透過俐落精準的舞蹈、強烈的舞台張力，以及各曲目不同的中心成員配置，呈現櫻坂46獨有的音樂世界觀。

本次活動另一大亮點，則是「MUSIC EXPO LIVE」限定的特別企劃。&TEAM 特別翻唱日本樂團

ORANGE RANGE 於2004年發行的經典歌曲「以心電信」。原曲於2004年發行，之後也曾於2009年由王心凌翻唱，因此音樂一下，立即受到全場粉絲的熱烈歡迎。&TEAM 在演唱時，還特別融入了王心凌MV中的舞蹈動作。歌曲進入後半段時，櫻井翔與林志玲驚喜加入舞蹈行列，成為絕無僅有的跨海夢幻合作。

擔任壓軸演出的 ATEEZ，一登場便以震撼氣勢引爆全場歡呼。ATEEZ此次攜手14名舞者，以充滿爆發力的「Adrenaline」揭開演出序幕，展現強烈的舞台張力與精準的表演實力。接續帶來在全球社群平台引發話題的「BAD」，崔傘首次在台灣親自詮釋「震胸舞」，全場粉絲開心沸騰。

演出尾聲，主持人櫻井翔表示：「我感受到台北的大家那種『等這一刻等很久了！』的熱情。身為主持人，能夠從舞台上俯瞰整個觀眾席，是一項特別的優勢。我看見觀眾席上有寫著韓文、漢字的應援扇，也看見了日文的應援訊息，感受到大家跨越海洋，透過音樂彼此連結的熱情。」

他特別感謝粉絲們舉著他的應援扇，誠摯道謝立刻讓所有嵐的歌迷感動尖叫。因為24日活動取消，不少人因此失去和偶像見面的機會，有粉絲特地從國外飛來，只為見到櫻井翔，如今不只能讓他感受到在台灣的超高人氣，社群上討論熱度更是至今居高不下，相關影片全球瘋傳。

此外，「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」活動內容也確定將由日本 NHK 與台灣 TVBS 共同製作節目，分別於日本及台灣播出。除了收錄現場精彩演出，節目也預計加入後台訪談等內容，讓觀眾有機會進一步感受藝人們在舞台前後的魅力。詳細播出時間及相關資訊，將於日後透過 NHK、TVBS 官方管道公布。

林志玲以特別嘉賓的身分帶來驚喜。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行...
林志玲以特別嘉賓的身分帶來驚喜。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

&TEAM展現精湛的歌舞實力。圖/寬宏藝術提供
&TEAM展現精湛的歌舞實力。圖/寬宏藝術提供

櫻坂46舞蹈充滿力與美。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提...
櫻坂46舞蹈充滿力與美。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

櫻井翔和林志玲首度同台合作。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員...
櫻井翔和林志玲首度同台合作。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

ATEEZ壓軸掀起全場高潮。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員...
ATEEZ壓軸掀起全場高潮。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

NCT WISH已經是來台常客。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行...
NCT WISH已經是來台常客。圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供

精華 FAQ

  • 活動由 ATEEZ、&amp;TEAM、NCT WISH、櫻坂46 輪番演出，櫻井翔擔任主持，林志玲也驚喜現身共舞，讓台北場成為跨國話題焦點。

  • 他表示看見觀眾席上有韓文、漢字和日文應援扇，感受到音樂跨越海洋連結彼此，也特別感謝舉著他應援扇的粉絲，讓嵐歌迷十分感動。

  • 主辦方宣布將由日本 NHK 與台灣 TVBS 共同製作節目，內容除精彩演出外，還會加入後台訪談，播出時間之後再由官方公布。

林志玲 日本

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