AI短劇「文藝復興」來了…「桑念渡沉舟」等3部獨立神作憑口碑火出圈

「被裁掉的女孩」講述在挫折中尋找重新出發的勇氣。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： AI短劇正從爽感套路走向文藝化創作，透過古裝虐戀、中式奇幻與職場寫實等新題材，強調畫面美學、情緒鋪陳與故事深度。

傳統微短劇長期以快節奏、強衝突及逆襲情節吸引觀眾，但隨著相似套路大量出現，部分觀眾開始產生審美疲勞。2026年，AI短劇正嘗試走出流量至上的創作框架，從中式古裝虐戀、奇幻悲劇到當代職場寫實，不再只追求視覺刺激與情節反轉，而是進一步探索畫面美學、敘事深度與情感表達。這股轉變，宛如一場AI短劇的「文藝復興」。

「妖異簿．問蒼生」、「硯邊青梅」等作品先前曾在B站及抖音 受到關注，近期「桑念渡沉舟」、「宿雪歸離」及「被裁掉的女孩」等作品，也因不同的題材與視覺風格引發討論，展現AI短劇不只侷限於玄幻、言情及爽劇的可能性。

「桑念渡沉舟」主打古裝虐戀，透過中式古典美學與細膩光影，呈現男女主角在命運牽引下交織的愛恨情仇。作品運用AI生成的人物影像與場景，著重眼神、微表情及人物之間的情緒變化，試圖突破過往AI影像容易出現表情僵硬、情感不足的限制。

相較於以密集反轉推進劇情的傳統爽劇，該劇更重視情緒鋪陳，以壓抑、試探與遺憾營造宿命感。其畫面風格及敘事節奏受到部分觀眾注意，也反映出AI短劇開始嘗試從視覺奇觀走向情感表達。

同樣走中式美學路線的「宿雪歸離」，則以男女主角跨越三世的情緣為主軸，描寫時空流轉中的等待、遺憾與執念。作品運用水墨色調、暗黑影像及空靈場景，營造帶有志怪色彩的奇幻氛圍。

與常見的逆襲、打臉套路不同，這部作品著重人物的情感選擇及命運困境，透過分鏡與影像節奏傳遞悲劇感。其創作方向顯示，AI工具除了能生成精緻畫面，也能成為作者呈現文學想像與個人風格的媒介。

相較於前兩部古裝作品，「被裁掉的女孩」把故事拉回當代都市，聚焦網路企業裁員潮下女性面臨的職場困境。女主角突然失去工作後，不僅得面對生活壓力，也必須重新思考自身價值與未來方向，在挫折中尋找重新出發的可能。

作品透過冷色調的都市影像與人物處境，呈現失業帶來的焦慮、身分認同危機及自我重建。這類題材突破AI短劇常見的古裝奇幻與愛情框架，也讓AI影像有機會承載更貼近現實的社會議題。

三部作品題材各異，卻共同呈現AI短劇逐漸擴大的創作可能：從古典虐戀到中式奇幻，再到職場寫實，創作者開始嘗試以不同的敘事方式，建立作品辨識度。

AI技術降低了部分影像製作門檻，讓個人創作者也有機會實現過去受限於成本的視覺構想。不過，畫面精緻並不等於故事成功，作品能否持續吸引觀眾，仍取決於劇本、人物塑造及情感表達。當技術逐漸普及，真正拉開作品差距的，或許正是創作者如何運用技術說好一個故事。

「桑念渡沉舟」主打古裝虐戀。(取材自微博)

「宿雪歸離」走中式美學路線。(取材自微博)