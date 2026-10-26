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周渝民一票飲恨 曹瑞原揭金鐘視帝后評選殘酷內幕

記者陳慧貞／即時報導
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周渝民再拚一座金鐘視帝落空。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
周渝民再拚一座金鐘視帝落空。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

金鐘61戲劇類獎項評選揭密，莊凱勛以1分擊敗周渝民奪視帝，楊貴媚也以1票險勝謝欣穎，楊祐寧則靠獨特表演風格拿下男配角。

金鐘61頒獎典禮落幕，戲劇類評審主任委員曹瑞原爆評選內幕，透露戲劇節目男主角獎項，最後由莊凱勛、周渝民進入對決，最後莊凱勛一分險勝奪下本屆金鐘視帝，曹瑞原表示，周渝民在「我們與惡的距離2」中輸在該劇故事線龐大，在男主角的份量上有些可惜，只能一分飲恨。

曹瑞原表示，莊凱勛在「都市開基祖」中扮演的工班工頭，承載整部戲命脈，面對兄弟的工傷與家屬悲痛，每一次的悲傷表現都不一樣，從兄弟義氣、工作責任到父親角色，層層展現男人多面的性格與情感，細節豐富鮮明。

金鐘61男女主角莊凱勛（右）、楊貴媚。記者張文玠／攝影
金鐘61男女主角莊凱勛（右）、楊貴媚。記者張文玠／攝影

楊貴媚則以一票之差，勝出同劇演員謝欣穎，曹瑞原認為，楊貴媚在「我們與惡的距離2」劇中的氣場太過強大，將其對政治世家近乎固執的信念演到極致，演活了南部議員的刁鑽，讚楊貴媚：「她就像是在南部土生土長的一個角色，可以掌控整個環境、氣味，讓人完全信她就是土霸主，不只這樣，她還有很多很細膩的東西，像刀子口豆腐心的轉換，明明嘴巴壞，但她的表演，卻能讓人感受到她的本性內在，情緒多層次轉換自如。」

曹瑞原特別提到，同樣在「我們與惡的距離2」，謝欣穎的表演不會刻意強化悲劇性，「她完全內化生命的悲傷，讓觀眾感受到她是內化的過程，不是外放表演。」可惜最後輸給楊貴媚。

金鐘61戲劇節目男配角獎楊祐寧「監所男子囚生記」。記者張文玠／攝影
金鐘61戲劇節目男配角獎楊祐寧「監所男子囚生記」。記者張文玠／攝影

楊祐寧入圍6次終於破蛋，以「監所男子囚生記」拿下戲劇節目男配角獎，曹瑞原透露，該獎項楊祐寧與黃鐙輝競爭到第三輪才勝出，讚楊祐寧的表演深具獨特性、有個性，「他創造一個角色，不是編劇給的，是演員自己創造出來的氣息。」指他扮演監所受刑人黑道老大「吉娃娃」的角色，「我一直看，他有點『教父』馬龍白蘭度的影子，為這類型戲加分很多。」

金鐘61戲劇類主任委員曹瑞原。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
金鐘61戲劇類主任委員曹瑞原。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

精華 FAQ

  • 評審主任委員曹瑞原透露，戲劇節目男主角獎最後由莊凱勛與周渝民對決，結果莊凱勛以1分之差險勝，拿下本屆金鐘視帝，周渝民則飲恨落敗。

  • 曹瑞原認為周渝民演得很好，但因《我們與惡的距離2》故事線太龐大，男主角份量相對被分散，因此在視帝評選中略顯可惜，最後只差1分輸給莊凱勛。

  • 楊貴媚以強大氣場與細膩層次，1票之差擊敗謝欣穎；楊祐寧則靠自創角色氣息、表演具獨特性，並在第三輪勝出，曹瑞原還形容他有馬龍白蘭度般的影子。

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