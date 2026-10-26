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楊祐寧首奪金鐘早有預兆 前天身體「冒異狀」隔天就獲獎

記者廖福生／即時報導
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楊佑寧以「監所男子囚生記」奪下第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。記者沈昱嘉／攝影
楊佑寧以「監所男子囚生記」奪下第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

楊祐寧憑《監所男子囚生記》拿下第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，終於打破5度摃龜紀錄，並分享腳抽筋、女兒到場等得獎趣事與對亡父的思念。

楊祐寧以「監所男子囚生記」奪下第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，這是他連續摃龜5次後首度拿下金鐘獎。楊祐寧透露，其實每次入圍都跟自己說「得獎就是我了」，帶著十足信心出席。但正如唐從聖在台上所言「得獎靠實力、拿獎靠運氣」，至於是否有什麼得獎徵兆，他笑說前一天睡覺腳突然無預警「抽筋」，沒想到隔天就順利奪金。

2個女兒得知爸爸得獎也開心不已，楊祐寧笑說，之前入圍時小孩其實不懂什麼是入圍得獎，只知道爸爸去比賽，「之前比賽沒有贏，今天有贏就是比賽得第一名。」這次2個女兒都有到現場，他笑說：「她們一來我就得獎了，之前都沒有帶，一帶就得獎。」

談到得獎名單，楊祐寧說在後台才稍微看一下，看到啟蒙導師曹瑞源導演擔任評審團主席特別感動，「他對我來說是非常重要的導演，這次得獎對我來講意義很大。」

不過典禮前夕其實狀況不斷，楊祐寧透露自己腸胃不適拉肚子，「就是小朋友有點小感冒，我們就傳來傳去，大家要保重身體。」同場的陳澤耀前一天則透露自己「食物中毒」，起因是颱風天不出門、買了三明治放家裡，吃完就食物中毒了。

陳澤耀這次來台遇上颱風攪局，他開玩笑說：「有遇過颱風，但沒像這次這樣，把我的獎吹走了！」不過他笑說自己沒得獎不會失望，有在台下趁空檔和周渝民握手讓他非常開心。

談到金鐘獎精彩的開場表演，陳澤耀坦言接到邀約時有想了一下，評估自己的狀況是否能應付，「我沒有上台領獎，想說先有機會上台過乾癮。」這次表演讓他有種夢回「監所跳舞」的感覺，雖然食物中毒，但在人來瘋的狀態下，還是順利演出。

聊到已故的爸爸，楊祐寧提到自己曾夢過對方，「情形很簡單，就是看到他在某個場合，很開心的樣子，很短、沒有對話，就這樣。」

另外，他感性表示：「我覺得我們家人都很想念他，他是很特別的人，即便已經過去一年了，周圍朋友家人想念他，大家會聚在店裡聊到他，這是很特別的景況，今天的喜悅在家人之間聊天時，都很像會跟他聊到的感覺。」

至於若是爸爸還在世，看到他得獎會和他說些什麼，楊祐寧笑說：「他現在應該喝醉了，他一定是自己開始慶功宴了。」

楊佑寧(左)與老婆Melinda Wang合影。記者沈昱嘉／攝影
楊佑寧(左)與老婆Melinda Wang合影。記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • 楊祐寧是憑《監所男子囚生記》奪下第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，這也是他連續5次入圍後，首度成功抱回金鐘獎座。

  • 楊祐寧說前一晚睡覺時腳突然抽筋，隔天就得獎；他也笑稱2個女兒到場後「一帶就得獎」，讓這次奪獎多了不少家庭趣味。

  • 他表示曾夢到父親出現在某個開心場合，也很思念對方，認為家人和朋友都常聊起父親；若父親還在，可能早就自己開起慶功宴。

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