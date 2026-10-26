我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉進入倒數⋯今日5件事

有益心臟健康美乃滋 營養師最推薦這種

李銘順金鐘落敗不失望 大方恭喜秦漢「真心佩服」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李銘順(左起)、導演呂吉元、瑞瑪席丹、福地祐介、胡瑋杰出席「親密之海」慶功宴。記...
李銘順(左起)、導演呂吉元、瑞瑪席丹、福地祐介、胡瑋杰出席「親密之海」慶功宴。記者陳穎／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

李銘順以《親密之海》入圍金鐘獎卻不敵秦漢，但他坦然表示不失望，並肯定對手表現，同時感謝劇組合作與親密戲拍攝的專業安排。

李銘順以「親密之海」入圍第61屆金鐘獎迷你劇集／電視電影類最佳男主角，最終由「忘了我記得」秦漢拿下獎項。面對落敗，李銘順展現大器態度，直言「沒拿獎不會失望」，更大方肯定對手，「秦漢真的是在最好的年紀演出，表現非常棒，我是真心佩服。」

「親密之海」此次同時拿下最佳迷你劇集及最佳女主角，李銘順雖未能抱回個人獎座，仍替劇組感到開心。他表示，演員能夠獲得金鐘肯定固然值得高興，但一部作品最重要的，還是所有演員與幕後工作人員共同完成的成果。

談到這次演出，李銘順認為角色帶給自己的不只是表演上的挑戰，更讓他重新思考演員與人生之間的關係。與福地祐介、瑞瑪席丹等演員合作過程中，也讓他感受到不同世代演員對角色的理解與表達方式。

「親密之海」涉及大量親密戲，劇組首次加入親密指導，透過動作設計讓演員在安全、舒服的狀態下完成拍攝。李銘順也認為，親密戲並非單純追求尺度，而是必須服務角色與劇情，演員在拍攝前充分溝通，才能讓畫面自然呈現。

談到秦漢奪下視帝，李銘順沒有絲毫遺憾，反而再次稱讚對方的演出，「他是在最好的年紀演出，表現非常棒。」對於演員而言，獎項是肯定，但真正能留下來的，仍是作品與角色本身。他也期待未來繼續挑戰不同角色，讓每一次演出都成為重新認識自己的機會。

精華 FAQ

  • 他認為獎項雖是肯定，但真正重要的是作品與團隊成果，而且秦漢的表現確實出色，因此他以平常心看待落敗，並真心佩服對手。

  • 《親密之海》除了李銘順入圍男主角外，還拿下最佳迷你劇集與最佳女主角，讓李銘順雖未得個人獎，仍替整個劇組感到十分開心。

  • 他認為親密戲不是追求尺度，而是要服務角色與劇情，因此拍攝前必須充分溝通，並透過親密指導與動作設計，讓演員在安全舒服的狀態下完成。

上一則

金鐘最大贏家「忘了我記得」狂掃6獎 秦漢80歲封帝神隱

延伸閱讀

瑞瑪席丹擊敗舒淇、李心潔金鐘封后 淚吐心聲：接納脆弱

瑞瑪席丹擊敗舒淇、李心潔金鐘封后 淚吐心聲：接納脆弱
金鐘最大贏家「忘了我記得」狂掃6獎 秦漢80歲封帝神隱　

金鐘最大贏家「忘了我記得」狂掃6獎 秦漢80歲封帝神隱　
80歲秦漢有望現身金鐘頒獎？劉若英曝機率：他不受控

80歲秦漢有望現身金鐘頒獎？劉若英曝機率：他不受控
對決金鐘 侯彥西看入圍名單嚇到：是我知道的秦漢嗎？

對決金鐘 侯彥西看入圍名單嚇到：是我知道的秦漢嗎？

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變