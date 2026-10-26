李銘順金鐘落敗不失望 大方恭喜秦漢「真心佩服」
李銘順以《親密之海》入圍金鐘獎卻不敵秦漢，但他坦然表示不失望，並肯定對手表現，同時感謝劇組合作與親密戲拍攝的專業安排。
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李銘順以《親密之海》入圍金鐘獎卻不敵秦漢，但他坦然表示不失望，並肯定對手表現，同時感謝劇組合作與親密戲拍攝的專業安排。
李銘順以「親密之海」入圍第61屆金鐘獎迷你劇集／電視電影類最佳男主角，最終由「忘了我記得」秦漢拿下獎項。面對落敗，李銘順展現大器態度，直言「沒拿獎不會失望」，更大方肯定對手，「秦漢真的是在最好的年紀演出，表現非常棒，我是真心佩服。」
「親密之海」此次同時拿下最佳迷你劇集及最佳女主角，李銘順雖未能抱回個人獎座，仍替劇組感到開心。他表示，演員能夠獲得金鐘肯定固然值得高興，但一部作品最重要的，還是所有演員與幕後工作人員共同完成的成果。
談到這次演出，李銘順認為角色帶給自己的不只是表演上的挑戰，更讓他重新思考演員與人生之間的關係。與福地祐介、瑞瑪席丹等演員合作過程中，也讓他感受到不同世代演員對角色的理解與表達方式。
「親密之海」涉及大量親密戲，劇組首次加入親密指導，透過動作設計讓演員在安全、舒服的狀態下完成拍攝。李銘順也認為，親密戲並非單純追求尺度，而是必須服務角色與劇情，演員在拍攝前充分溝通，才能讓畫面自然呈現。
談到秦漢奪下視帝，李銘順沒有絲毫遺憾，反而再次稱讚對方的演出，「他是在最好的年紀演出，表現非常棒。」對於演員而言，獎項是肯定，但真正能留下來的，仍是作品與角色本身。他也期待未來繼續挑戰不同角色，讓每一次演出都成為重新認識自己的機會。
他認為獎項雖是肯定，但真正重要的是作品與團隊成果，而且秦漢的表現確實出色，因此他以平常心看待落敗，並真心佩服對手。 《親密之海》除了李銘順入圍男主角外，還拿下最佳迷你劇集與最佳女主角，讓李銘順雖未得個人獎，仍替整個劇組感到十分開心。 他認為親密戲不是追求尺度，而是要服務角色與劇情，因此拍攝前必須充分溝通，並透過親密指導與動作設計，讓演員在安全舒服的狀態下完成。
精華 FAQ
他認為獎項雖是肯定，但真正重要的是作品與團隊成果，而且秦漢的表現確實出色，因此他以平常心看待落敗，並真心佩服對手。
《親密之海》除了李銘順入圍男主角外，還拿下最佳迷你劇集與最佳女主角，讓李銘順雖未得個人獎，仍替整個劇組感到十分開心。
他認為親密戲不是追求尺度，而是要服務角色與劇情，因此拍攝前必須充分溝通，並透過親密指導與動作設計，讓演員在安全舒服的狀態下完成。
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