李銘順金鐘落敗不失望 大方恭喜秦漢「真心佩服」

李銘順(左起)、導演呂吉元、瑞瑪席丹、福地祐介、胡瑋杰出席「親密之海」慶功宴。記者陳穎／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 李銘順以《親密之海》入圍金鐘獎卻不敵秦漢，但他坦然表示不失望，並肯定對手表現，同時感謝劇組合作與親密戲拍攝的專業安排。

李銘順以「親密之海」入圍第61屆金鐘獎迷你劇集／電視電影類最佳男主角，最終由「忘了我記得」秦漢拿下獎項。面對落敗，李銘順展現大器態度，直言「沒拿獎不會失望」，更大方肯定對手，「秦漢真的是在最好的年紀演出，表現非常棒，我是真心佩服。」

「親密之海」此次同時拿下最佳迷你劇集及最佳女主角，李銘順雖未能抱回個人獎座，仍替劇組感到開心。他表示，演員能夠獲得金鐘肯定固然值得高興，但一部作品最重要的，還是所有演員與幕後工作人員共同完成的成果。

談到這次演出，李銘順認為角色帶給自己的不只是表演上的挑戰，更讓他重新思考演員與人生之間的關係。與福地祐介、瑞瑪席丹等演員合作過程中，也讓他感受到不同世代演員對角色的理解與表達方式。

「親密之海」涉及大量親密戲，劇組首次加入親密指導，透過動作設計讓演員在安全、舒服的狀態下完成拍攝。李銘順也認為，親密戲並非單純追求尺度，而是必須服務角色與劇情，演員在拍攝前充分溝通，才能讓畫面自然呈現。

談到秦漢奪下視帝，李銘順沒有絲毫遺憾，反而再次稱讚對方的演出，「他是在最好的年紀演出，表現非常棒。」對於演員而言，獎項是肯定，但真正能留下來的，仍是作品與角色本身。他也期待未來繼續挑戰不同角色，讓每一次演出都成為重新認識自己的機會。