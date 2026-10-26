金鐘最大贏家「忘了我記得」狂掃6獎 秦漢80歲封帝神隱

劉若英執導的「忘了我記得」是今晚最大贏家。圖／三立提供

AI摘要 文章摘要整理： 第61屆金鐘獎戲劇類揭曉，《忘了我記得》以6獎成最大贏家，秦漢首度演台劇就封帝，莊凱勛與楊貴媚則分別奪下戲劇節目帝后。

第61屆電視金鐘獎戲劇節目帝后出爐，莊凱勛擊敗大熱的「仔仔」周渝民、全球OTT視帝曾敬驊，奪下戲劇節目視帝；楊貴媚則以「我們與惡的距離 II」刁鑽複雜的政治人物3度封后，贏了勁敵鍾欣凌、柯佳嬿 。最大贏家為劉若英執導的「忘了我記得」，入圍13項獲獎六項，同樣入圍13項的「與惡 II」則獲4項大獎。

評審主任委員曹瑞原表示，莊凱勛4輪投票下贏了周渝民1票，莊凱勛的悲傷方式很細膩，有時不只是演技，要看整體劇本結構，「與惡II」劇本結構很龐大，相較下周渝民份量上不是太夠；楊貴媚演到就像土生土長的南部議員，讓人信服，演技細膩又有層次，轉換自如更是厲害。

莊凱勛出身勞工與農業家庭，有劇場表演底子，擅長詮釋底層勞工、草根小人物，已多次拿獎。去年大罷免期間他曾公開呼籲投票，打破演藝圈多數不表態的潛規則，因此遭受網路攻擊，但仍堅持演台灣的戲。客台「都市開基祖」描述九零年代台北捷運無名英雄故事，莊凱勛飾演工班領班兼單親爸爸，在艱困中撐起生計。

楊貴媚首度挑戰政治人物，她刻意避開模仿，連政論節目都不看，將角色高張玉敏強勢、精於算計、身為母親的脆弱與掙扎交織呈現，有層次且不單一的演出展現影后級演技，尤其終場在謝票舞台演唱一曲「人生的歌」，逼哭無數觀眾。

「忘了我記得」不只男主角秦漢奪獎，連幕後剪輯、燈光、攝影、美衛、造型等技術獎也都囊括到手。此劇深刻契合當前台灣與全球邁入超高齡化社會的殘酷現實，當失智與照護成為無數家庭的日常壓力和情感課題，秦漢透過眼神與肢體將老去的無奈、對女兒謝盈萱的牽掛化為真實重量。

瓊瑤男神秦漢紅了半世紀，年輕時是浪漫的化身，早年就拿過金馬影帝，與時俱進的他，近80歲之齡首度演台劇就勇奪金鐘獎。他演活「忘了我記得」失智老人，在偶爾的清醒時刻，側躺在床含淚望向女兒謝盈萱，眼神道盡所有的無奈、絕望、不捨，令人動容。事實上謝盈萱戲外連跟他吃個便當，居然莫名其妙就哭了，直言這是他最有魔力的地方。

混血美女瑞瑪席丹打敗后級的舒淇、李心潔、謝盈萱拿下迷你劇視后，當初她為投入劇情讓自己真的愛上劇中渣男李銘順，能夠勝出正是因為自然又生活化的演技，儀態自若、鬆弛有度。

戲劇節目男配角由「監所男子囚生記」楊祐寧獲得，他的摘金路徑剛好跟同門的影后楊謹華一樣，都是「抱蛋」多年，先轉了個彎拿下配角獎，再往主角獎邁進。在「監所」飾演編號9568的黑道老大「吉娃娃」，楊祐寧把角色凶狠、搞笑的反差演得遊刃有餘，極具個人特色。以「人浮於愛」癌媽拿女配角獎的謝瓊煖本就是金鐘常客，光入圍就高達12次，這回是第九次角逐女配角成功奪獎。

客台「屋下無人」僅次於「忘了我記得」拿到5項，該劇描寫兩位各有故事的單親男女帶著各自的孩子共同生活，沒有血緣關係的重組家庭在困境中相互扶持，探討多元成家與社會邊緣議題，也符合時下社會現狀。而「乩身」大膽結合台灣民間宮廟信仰與東方魔幻世界觀，讓台劇呈現嶄新面貌，奪得奪戲劇節目創新獎。

「我們與惡的距離」第1季當年橫掃金鐘獎，一共入圍14項並成功奪下6項大獎，是當屆的最大贏家。今年第2季入圍13項獲獎4項，在政治、司法、社會安全、醫病關係各面向切換視角，使加害者、受害者不再只被固定在單一位置，牽動彼此的生命處境。

瑞瑪席丹以「親密之海」拿下金鐘迷你劇集女主角獎，李銘順一旁恭賀。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

金鐘61男女主角莊凱勛（右）、楊貴媚。記者張文玠／攝影

戲劇節目編劇獎得主呂蒔媛不停被虧「寫太久」。圖／三立提供