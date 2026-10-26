瑞瑪席丹擊敗舒淇、李心潔金鐘封后 淚吐心聲：接納脆弱

瑞瑪席丹以「親密之海」拿下第61屆金鐘獎迷你劇集／電視電影類最佳女主角。圖／三立提供

AI摘要 文章摘要整理： 瑞瑪席丹憑《親密之海》首奪金鐘獎迷你劇集／電視電影類最佳女主角，感性表示角色讓她學會接納脆弱，也更相信自己。

瑞瑪席丹以「親密之海」拿下第61屆金鐘獎迷你劇集／電視電影類最佳女主角，擊敗吳奕蓉、李心潔、許莉廷、舒淇 、謝盈萱等實力派演員，首度抱回金鐘獎座。得獎後受訪時，她難掩激動，談起一路走來的心情，直言這個角色不只是一次演出，更像是陪伴自己走過一段重要歷程。

瑞瑪席丹表示，從接下角色到站上金鐘舞台，她與角色慢慢建立起深厚連結，也在過程中發現，原來不需要一直掩飾自己的脆弱，「慢慢教會我，其實不用把自己的脆弱都藏起來。」她認為，正是這些過去不曾真正面對的情緒，反而讓自己更能靠近角色，也更理解角色內心的世界。

她也提到，角色帶給自己的影響遠遠超過拍戲本身，在自己懷疑、沒有自信的時候，角色反而成為重新相信自己的力量。對她而言，演員不只是把角色演好，更像是在一次次與角色相遇的過程中，看見自己不同的面貌。

這次從眾多入圍者中脫穎而出，瑞瑪席丹格外珍惜。面對包括「回魂計」李心潔、舒淇，以及「忘了我記得」謝盈萱等強敵，她能以「親密之海」摘下后冠，更顯得這座獎意義非凡。她認為，每一位入圍演員都為作品投入自己的生命經驗，能站上同一個舞台競逐，本身就是非常難得的經歷。

拿下首座金鐘後，瑞瑪席丹希望繼續挑戰不同角色。她坦言，這座獎不只是對過去表演工作的肯定，也讓她更加相信自己，「親密之海」帶給她的最大收穫，或許就是學會接納自己的脆弱，並從中找到繼續前進的力量。